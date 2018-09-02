坑殺勞退基金案入監服刑 2操盤人獲假釋

坑殺勞退基金案入監服刑，2操盤人獲假釋。圖為前寶來投信協理瞿乃正。（資料照，黃世麒攝）

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前日盛投信投資長陳平、前寶來投信協理瞿乃正，藉代操政府勞退基金機會，以人頭搶先買進與勞退基金計畫投資的相同個股，再高價賣出獲利，造成勞退基金以及投資人高達38億元虧損，2人均被判刑確定，入監服刑。矯正署已核准陳、瞿2人假釋案，其中陳已於7月出監。

本案是首宗基金經理人代操4大基金遭起訴判刑案例。日盛投信與寶來投信自2007年起，分別以前立委陳瓊讚兒子陳平、瞿乃正為基金管理人，向勞退基金監理會標得勞退基金國內投資委託契約。

2人自2010年至2012年間，獲悉勞退基金計畫買進標的等消息後，分別以人頭戶先行低價買進，待基金進場拉高股價，再倒貨給勞退基金接手離場，藉此短線、大量操作賺取暴利。

其中瞿乃正更在上班時間化名「蒼鷹」暱稱，透過SKYPE通訊軟體，與營業員連繫，利用職務上知悉的資訊，指示以運用融資、金主借貸等方式，買進或賣出與勞退基金預定買賣、持有的相同股票，短期、大量操作獲利，案經特偵組偵結起訴。

一審考量陳平犯後認罪、瞿乃正不爭執違規交易客觀事實，且沒有前科，只因損害金額許算及委託人求償問題未解決，致無法和解，犯後又已離職，依背信罪分判陳、瞿2人1年10月、1年6月徒刑，並沒收犯罪所得3116萬多元、605萬多元。案經上訴，高院改判陳、瞿2人各1年6月徒刑確定。

(中時 )

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