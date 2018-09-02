超瞎！女友「雙重人格」提分手 網驚：之前都在3P？

女友「雙重人格」提分手，掀網友討論。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導
女友「雙重人格」提分手，掀網友討論。(翻攝爆廢公社)

感情變淡時，任何藉口都可以變分手理由。一名女子向男友稱自己有「雙重人格」，「另一個人格」已經不愛男友了所以提出分手，當事苦主向朋友訴苦，朋友卻是「笑到併軌」，將這段無俚頭對話PO上網，眾網友也笑翻，驚訝回：「那之前不都在3P？」。

有名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出與朋友的對話截圖，原PO關心最近剛經歷情傷的朋友，擔心地問發生什麼事？朋友無奈地抱怨女友分手理由超扯，「她說她有雙重人格，其中一個人格喜歡我，結果那個人格不見了！」，出乎意料的回答讓原本好心安慰友人的原PO頓時啞口無言，連回12個「哈」敷衍了事。

原PO仍笑到不能自制，將對話PO上網，打趣地說「往好處想，你之前同時跟2個人交往ㄟ」，眾多網友也表示吃驚，有人扮演華生突破盲點「那之前不都在3P？」，其他網友也紛紛留言「請問是什麼韓劇？」、「好有創意的理由」、「另一跟人格愛著老王」、「24個比利表示:」

也有一名與雙重人格患者交往的網友，認為輿論不應無情地訕笑人格分裂症狀，「許多人覺得人格分裂很荒謬，只不過我認為它是罕見的，罕見的事難以置信，不認識的才會一直用不相關的言論來排斥接受。」

(中時電子報)

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