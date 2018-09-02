高雄》韓國瑜能讓高雄起死回生？網友3字總結

2018年09月02日 08:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

一向被認為民進黨就算躺著選也能當選的高雄市長選舉，在國民黨推派韓國瑜參選之後，選戰出現變化，更曾有民調顯示韓國瑜和陳其邁僅差2.6%。有網友認為韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，若來當市長一定可以讓高雄起死回生。不過有網友認為了解高雄現況的，都知道韓國瑜「不可能」。

力戰綠營鐵票倉的韓國瑜選戰打法靈活，且能言善道，聲望逐漸升高。而陳其邁則被指以「冷態度」處理選戰，讓韓國瑜搶佔先機和版面。此外，上周高雄淹大水，曾有網路投票針對兩人中，誰有能力治好水，韓國瑜獲得93%的超高支持率，外界也在關注會對民進黨選情造成什麼影響。

有網友在PTT撰寫「韓國瑜高雄人會不會投他」一文，他說韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，如果來當市長一定可以讓高雄起死回生，擺脫米蟲惡名，「不過他顏色不正確，高雄人會投他嗎？」該網友提及之前有街訪民調，看起來連年輕人也支持陳其邁，他說不知道高雄人怎麼想的，自己的商圈都已經很蕭條，一堆待租的店面，還要投給民進黨，「這是什麼想法？很好奇？肚子扁扁也要挺阿扁的概念？」

對此，有網友認為只要了解高雄現況，都知道韓國瑜不可能讓高雄起死回生。他說高雄要解決核心問題是產業政策，解決才有機會增加工作機會、提升薪資。該網友說過去在版上討論北市產業政策時，就有一些版友提出產業政策這層級的議題，已經是中央層級的議題，非市長可以去處理的。「相當程度上這想法沒有錯」，該網友認為那基於需要跟中央保持更密切的合作，高雄才更有機會發展，「發展高雄，韓國瑜這點是不會是優勢的，只要中央還是DDP的前提下」。

不過也有網友看好韓國瑜，並認為「這次是高雄翻轉的機會 20年了爛成這樣」、「陳其邁連屁都提不出來」、「我以台北人的觀點看 陳其邁跟丁守中姚文智看起來差不」、「高雄人要是選韓國瑜算是高雄人的福氣啦」、「經營能力很好阿 高雄不想把經濟搞好嗎」、「韓國瑜經營績效擺在那邊給你看你不選要選個政二代？」、「支持韓也沒差阿反正韓又不會贏 讓DPP認為高雄不再躺著選」、「連就業機會都輸桃園，AI會不會想太多」。

(中時電子報)