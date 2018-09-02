高雄》韓國瑜能讓高雄起死回生？網友3字總結

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,王錦河攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

一向被認為民進黨就算躺著選也能當選的高雄市長選舉，在國民黨推派韓國瑜參選之後，選戰出現變化，更曾有民調顯示韓國瑜和陳其邁僅差2.6%。有網友認為韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，若來當市長一定可以讓高雄起死回生。不過有網友認為了解高雄現況的，都知道韓國瑜「不可能」。

力戰綠營鐵票倉的韓國瑜選戰打法靈活，且能言善道，聲望逐漸升高。而陳其邁則被指以「冷態度」處理選戰，讓韓國瑜搶佔先機和版面。此外，上周高雄淹大水，曾有網路投票針對兩人中，誰有能力治好水，韓國瑜獲得93%的超高支持率，外界也在關注會對民進黨選情造成什麼影響。

有網友在PTT撰寫「韓國瑜高雄人會不會投他」一文，他說韓國瑜讓北農大賺錢，經營能力一級棒，如果來當市長一定可以讓高雄起死回生，擺脫米蟲惡名，「不過他顏色不正確，高雄人會投他嗎？」該網友提及之前有街訪民調，看起來連年輕人也支持陳其邁，他說不知道高雄人怎麼想的，自己的商圈都已經很蕭條，一堆待租的店面，還要投給民進黨，「這是什麼想法？很好奇？肚子扁扁也要挺阿扁的概念？」

對此，有網友認為只要了解高雄現況，都知道韓國瑜不可能讓高雄起死回生。他說高雄要解決核心問題是產業政策，解決才有機會增加工作機會、提升薪資。該網友說過去在版上討論北市產業政策時，就有一些版友提出產業政策這層級的議題，已經是中央層級的議題，非市長可以去處理的。「相當程度上這想法沒有錯」，該網友認為那基於需要跟中央保持更密切的合作，高雄才更有機會發展，「發展高雄，韓國瑜這點是不會是優勢的，只要中央還是DDP的前提下」。

不過也有網友看好韓國瑜，並認為「這次是高雄翻轉的機會 20年了爛成這樣」、「陳其邁連屁都提不出來」、「我以台北人的觀點看 陳其邁跟丁守中姚文智看起來差不」、「高雄人要是選韓國瑜算是高雄人的福氣啦」、「經營能力很好阿 高雄不想把經濟搞好嗎」、「韓國瑜經營績效擺在那邊給你看你不選要選個政二代？」、「支持韓也沒差阿反正韓又不會贏 讓DPP認為高雄不再躺著選」、「連就業機會都輸桃園，AI會不會想太多」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

前扁辦主任陳淞山預言：民進黨年… 小英罵對手不救災 包正豪諷：大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。