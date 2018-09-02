欠稅3億執行署發禁奢令 美麗華黃春福過年期間不能豪奢

欠稅3.6億遭禁奢的美麗華大飯店公司董事長黃春福。（本報資料照片）

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中時

美麗華黃家成員、美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福，因欠稅及罰鍰逾3.6億，行政執行署台北分署再對他發出禁奢命令，期限從9月1日至明年2月28日止，包括春節在內，若民眾發現黃在禁奢令期間，有搭高鐵、飛機、出入高檔飯店消費等奢華行為，並提出檢舉，經台北分署向法院聲請管收獲准，可獲獎金。獎金最高100萬。

另台北分署也呼籲民眾提供黃春福名下財產資料，只要查獲黃可供執行之財產，並經依法執行，獎金最高亦有100萬。

65歲的黃春福，是美麗華集團「二董」黃榮華長子，與弟弟黃春發等人經營美麗華大飯店、美麗信酒店、德安開發、志信國際等公司。

黃春福因2002年5月美麗華飯店以45億出售土地給國華人壽，與弟妹4人藉著循環投資移轉股權方式來避稅，國稅局要求補繳及罰鍰，4人提行政訴訟敗訴定讞，國稅局移台北分署追討。

多年來，台北分署陸續查封黃春福等人股票、不動產追稅，黃春福僅追回約4000多萬，去年黃滯欠3億6619萬多元。但依據資料，黃今年因罰鍰金額累計，滯欠金額已達3億7250萬。

台北分署去年首度對黃春福祭出禁奢令，呼籲民眾檢舉，將發給獎金。今年，台北分署又對黃發布禁奢令，自9月1日至明年2月28日止。

禁奢命令規定，禁止贈與他人逾2000元財物、使用逾2000元商品或服務，即使第三人免費提供也不行。由於黃春福遭禁奢期限，包含明年農曆春節在內，因此黃明年過年期間，不可赴高檔酒店圍爐吃年夜飯、不得發給兒孫輩超過2000元紅包，也不能收紅包。黃只要被發現有這些行為，就是違反禁奢命令。

(中時 )

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