小英罵對手不救災 包正豪諷：大小姐脾氣目中無人

2018年09月02日 08:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

救災千錯萬錯，都是在野黨的錯！小英總統昨(1)日在競選造勢場合又開罵了，怪「救災對手不幫忙還講不妥的話」，對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪問道，「是不是大小姐都有這樣的脾氣，凡事人都要順著她」？他認為，對治這種症頭有效之策，就是別讓她，該電就電，電好電滿，讓她知道不是每個人都吃她那套！

包正豪今(2)日在臉書暗指小英，不明她為何生氣，難道是因為她覺得自己永遠都是對的？他揶揄用民進黨副秘書長徐佳青的說法，「我們和妳不同黨欸，那是民進黨在治水，治到淹水，犧牲台灣人的生命財產，和國民黨有什麽關係？只是用語略酸，真的已經很溫和了」，不然難道要我們像 綠委邱議瑩一樣，去踹部長的大門嗎？

包正豪說，真的很厭惡大小姐脾氣的人，這種人眼裡只有自己是人，別人都低等，但是遇到比她家有錢的，又卑躬屈膝地很快，著實令人不齒。對付這種大小姐，最有效的方式就是別讓她，該電就電，電好電滿，讓她知道不是每個人都吃她那套！

包正豪問，大小姐是否還記得「氣到想砸電視」這句話，依他個人經驗，大小姐處理這種事情有一貫的制式回應，「我現在很忙」，不然就是「顧左右而言他」，根本不會回應的。他最後結語說，不期待大小姐回應，但真的，被酸剛好而已。

(中時電子報)