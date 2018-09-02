恐怖！手機竟比馬桶還髒 這部位細菌最多

2018年09月02日 09:07 中時電子報 戴安瑋

現人手一支手機，上班、上廁所、上床睡覺都帶著它，幾乎不離手，但研究顯示，手機上滿布細菌、黴菌、酵母，甚至比鍵盤滑鼠、廁所馬桶還髒，專家建議，最好使用耳機通話，定期使用酒精擦拭清潔手機。

《元氣網》根據英國《每日郵報》報導，英國3C保險機構「Insurance2go」針對手機細菌進行研究，無論蘋果iPhone 6還是三星Galaxy 8，都被細菌攻占，手機螢幕、背部、解鎖鍵和主按鈕，都有細菌，又以螢幕上的細菌含量最高。

研究人員是從iPhone 6、三星Galaxy 8和Google Pixel中取出棉籤，測試好氧菌、酵母和黴菌的含量，結果顯示，螢幕上的細菌含量最高，三星Galaxy每平方公分100CFU（菌落形成單位），iPhone為40CFU，Google Pixel為12CFU。

研究人員再與辦公室鍵盤滑鼠、馬桶座做比較，辦公室鍵盤滑鼠上的酵母菌和細菌為5CFU，馬桶座和沖水器為24CFU，均比iPhone 6、三星Galaxy 8手機上的細菌少許多。

研究人員說，人們常將手機貼在臉部上講電話，人體分泌油脂和化妝品黏附在螢幕上，加上手機產生的熱能，促使細菌孳生，容易引起皮膚發炎、青春痘。

專家建議，使用耳機通話，定期使用酒精擦拭清潔手機，盡可能在使用前去除細菌。

(中時電子報)