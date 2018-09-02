MLB》主投8局只失1分 陳偉殷笑收本季第6勝

馬林魚陳偉殷2日先發面對藍鳥，8局只被擊出3支安打失1分。（中央社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

陳偉殷2日先發面對藍鳥，8局僅被擊出2支安打失1分繳出優質先發的表現，更在5局下擊出安打開啟球隊4分大局的攻勢，結束8局投球後，他在球隊6比1領先時帶著勝投資格退場，終場球隊以6比3獲勝，陳偉殷笑收第6勝。

陳偉殷前3局只被崔維斯（Devon Travis）擊出1支安打，更演出2局三上三下，僅失1分，隊友也給予火力支援，1局下瑞多（J.T. Riddle）率先敲出二壘安打，隨後布林生(Lewis Brinson)也補上安打，助隊先馳得點。3局下瑞爾穆托(J.T. Realmuto)轟出陽春炮（本季第18轟），馬林魚將領先拉開至2比0。

4局上陳偉殷再度面對崔維斯仍被擊出安打，無人出局就被攻佔二壘，接下來史莫克（ Justin Smoak）、葛瑞喬克(Randal Grichuk)連續揮出2顆高飛球為藍鳥送回1分，比數來到1比2。

4局下陳偉殷敲安上壘，這也是他本季的第5支安打，馬林魚1出局攻佔滿壘，此時藍鳥先發投手艾斯卓達(Marco Estrada)面對上一打席開轟的Realmuto連續投出4壞球形成保送，陳偉殷因此跑回球隊的第3分，接下來普拉多(Martin Prado)敲出清壘的二壘打，馬林魚將比數改寫為6比1。

9局上葛雷洛（Tayron Guerrero）接手投球雖挨安打又被擊出2分炮，但隨後沒讓藍鳥再拿分，終場馬林魚就以6比3獲勝。

陳偉殷107球主投8局，只被擊出3安打失1分為責失分，投出8次三振沒有四壞保送，自責分率來到4.64，收下本季第6勝（另9敗）。

(中時電子報)

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