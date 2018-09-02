823熱帶低壓致災 農災救助金月底前發完

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中時
游昇俯

針對823熱帶性低氣壓造成農業災損，農委會於上個月31日完成首批農業受災戶天然災害現金救助金發放，並將盡速於9月底前全部完成發放。

此次823熱帶性低氣壓造成中、南部部分縣市嚴重水患，有關農業災損現金救助，農委會依行政院指示，秉持「從簡、從速、從寬及從優」原則辦理，日前已完成撥付高雄市8戶畜牧受災戶的農業天然災害現金救助金，共計46萬餘元。

此高雄市救助案申請，計有阿蓮區、田寮區、杉林區及路竹區等4行政區8戶畜牧受災戶，受損包括豬143頭及雞1萬5570隻，現金救助金共46萬2050元，農委會立即審核撥款，讓受災農戶可望於3日內收到救助金。

農委會表示，針對此次豪雨災害，日前救助作業程序協調會議已決議農業天然災害救助金，將儘速於9月底前全部完成發放。並且簡化漁業勘災流程，已認定為整區淹水之區域，如當季有放養紀錄者，則無須進行個別魚塭勘災，以節省作業時效，但仍應依規定辦理抽查。

此外，對於災損認定部分，經由地方鄉鎮區公所於現地現勘綜合性判斷，農委會也同意從寬認定為區域性災損地區，以符實務現況，並加速救助金核撥。

農委會統計，截至8月31日止，農業災損共計8億7199萬元，以漁產損失3億9563萬元最鉅，農產損失2億6254萬元（含養蜂損失833萬元）次之，畜產損失1億8895萬元再次之。此外，民間設施損失也達2487萬元。

目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區為雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

(中時 )

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