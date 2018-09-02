不只大專院校 北市私立高中職也醞釀漲價

2018年09月02日 10:30 中時 張潼

少子女化衝擊加上學校經營成本提高，近年大專院校都希望爭取調漲收費，如今這股漲價風潮向下延伸至私立高中職，日前北市中學校長會議上，就有私校校長提出將現行學雜費上限往上調整。教育局長曾燦金也表示，今年先由私校提出合理計算公式後，最快明年可施行。

就讀私校的學生，只要家庭年所得在148萬以下均免學費，目前台北市學雜費收費方式有標準收費、彈性收費、開放收費3種，其中，彈性收費是台北市高中職以下學校自88學年度以來陸續實施，也就是不同學層各自訂有收費上下限，學校可在該區間內自行收費；以全市目前狀況來說，國小上限5萬5226元，國中5萬7764元，私立高中職上下限則為1萬6020元與4萬9756元。

根據資料顯示，北市私立高中職約有半數採彈性收費，且不少已經接近「天花板」。例如延平高中、復興實中（普通班）、衛理女中、奎山實驗高中都收4萬9756元，再興高中也只扣6元收4萬9750元等。

日前北市公私立中等學校校長會議上，私立大同高中校長陳火炎就直言，針對彈性收費上限調整，將與有意願加入的學校組一個小組，2個月內呈報給教育局。他說明，因為老師加薪、退休金、二代健保都是私校自付，加上少子女化，私校承擔的壓力非常大，即使現在沒申請條漲，以後也要申請。

泰北高中過去2個學年度已經先後調漲費用，但仍都在上限範圍內。校長陳俊佑指出，調高收費的風險當然就是招不到學生，但是他告訴董事會，「如果不調，3年後沒辦法」，反而現在調整，可以開始改善教學品質。

針對私校醞釀調漲收費，曾燦金回應，價值大於價格，品質大於收費，不少私校收費高還是有學生去就讀，私校因應少子女化、經營成本提高等問題時，也要考慮到是否會影響孩子入學意願的問題，其次私校仍有「公共性」，也需考慮學生利益。

只不過他也坦言，現在不少私校認為國中小收費上限已5萬多元，高中職還在4萬9，所以希望再提高，這部分已請私校提出計算公式，最快108年度可以實施。曾燦金另表示，目前還不能確定上限放寬後金額將落在哪裡，但最晚明年初完整定案，因為屆時各校招生簡章都要公布。

(中時 )