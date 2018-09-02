蔡批對手不救災還講不妥的話 吳敦義：做錯不能批評？

國民黨主席吳敦義2日出席「青年活水營」第六期結業活動。（方濬哲攝）

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蔡英文總統昨天替彰化縣長魏明谷站台時，批評「對手」，「不僅沒有協助救災，還講出一些不妥當的話」。國民黨主席吳敦義今出席青年活水營第六期閉幕時對此表示，「妳做錯的事，連批評都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義反批蔡英文又再胡說，在野黨講的都是事實，嘉義、台南高雄、淹水淹得比想像中還要大，結果她還搭雲豹甲車巡視，被嘉義民眾嚇下來，「妳做錯的事，連批評都不能批評嗎？這是完全獨裁的政府嗎？」

吳敦義說，這很奇怪，民進黨在野時是怎麼批評國民黨的？民進黨在野時用的詞句更糟糕，更沒水準，國民黨都還會容忍，儘管當時在立院有八成席次，也從來沒鬥爭清算過民進黨，「怎麼會今天連這樣的容忍度跟風度都沒有？這很奇怪，難道還要為她的敗政，鼓掌喝采嗎？這是不可能的事，本來民主國家，政黨間就是監督批評，批評有錯你還可以反擊啊。難道淹水不是錯誤嗎？」

吳敦義反問，難道八二三時國內淹水，結果副總統陳建仁隔天去玩，也沒參加紀念八二三砲戰，不去跟國軍、退役軍人以及金門居民表達感謝感恩，這就是犯錯，批評有什麼不對？

吳敦義也指出，當下社會風氣很差，署立臺北醫院大火讓許多病人死亡；最近每兩三個禮拜就出現好幾起殘酷的分屍案，這都是歷年社會少見的凶殘暴虐不幸案件，「難道這也要誇獎她很了不起嗎？」

吳敦義問，「斷交也要說他了不起嗎？」，斷交的事國民黨都沒太多批評，因為這可能也是對方有問題，對方可能重視跟大陸的貿易，放棄與我邦交，國民黨也覺得這是對國家的傷害，不太批評，該批評批評，不該批評不去批評。

(中時 )

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