影》瀕戰！敘空軍基地爆炸誤指遭以襲擊

位於敘利亞首都大馬士革的梅澤赫空軍基地發生大爆炸，疑似電線短路所致。(圖/推特)

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中時電子報

敘利亞近日局勢相當緊張，政府軍和反叛份子的對峙持續緊繃，外界擔心可能爆發最後一戰。敘利亞當地時間2日清晨，首都大馬士革空軍基地傳出爆炸聲響，原本誤以為是遭到以色列發動空襲所致，後來證實是彈藥庫的電力設備出現問題所導致，可見在目前這種膠著的情況下，草木皆兵。

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根據《以色列時報》(The Times of Israel)報導，位於敘利亞首都大馬士革的梅澤赫空軍基地(Mazzeh)2日清晨發生大規模爆炸，但敘利亞否認這次襲擊事件是由以色列戰機引起。敘利亞聲稱這是因為彈藥庫的電線短路所引起，不幸發生火災。

黎巴嫩新聞媒體聲稱，該爆炸是由於以色列發動攻擊所致，以色列戰機一共發射5枚飛彈襲擊梅澤赫基地。一位敘利亞官員稍早表示，梅澤赫空軍基地確實成為飛彈攻擊目標，但是這些飛彈已經被敘利亞的防空系統攔截。

但敘利亞官方媒體否認上述消息，澄清爆炸是由於電線短路，引發彈藥庫發生火災。

(中時電子報)

文章來源：Massive missile attack reported at Damascus military air base

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