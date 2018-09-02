民進黨上台後觀光蒸發840億 他諷張景森臉被打成豬頭

2018年09月02日 10:13 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

我國對泰開放免簽證議題延燒，行政院政委張景森日前強調政策能讓我國觀光收入淨增加100億。對此，國民黨台北市議員候選人、前總統府副秘書長羅智強說民進黨上台後，台灣的觀光收入年減840億，他直言數字把張景森的臉打成豬頭，「這就是民進黨，啃了人民的肉，還説他是在為人民的健康進補！」

蔡政府上任後力推新南向政策，先後開放泰國、菲律賓等東南亞國家試行免簽政策，不過泰國日前卻擬對申辦泰簽加收新台幣470元手續費，引發民眾不平，後來泰國政府則緊急宣布暫不調漲。然而，外傳張景森為搶救新南向政績，將開放越南與印尼免簽，張日前表示，開放免簽雖然是促進台灣觀光發展的努力方向，但須先由相關單位評估對國安和治安的影響，以及法律和行政配套是否足夠。

羅智強在《風傳媒》專欄指出，從觀光收支統計來看，2017年的觀光外匯收入是3749億，比2015年的4589億少了840億，「這就是民進黨上任後，對觀光業造成的傷害」。羅智強說實際上840億這個數字還是低估了，因為若現在是國民黨繼續執政，觀光外匯收入，還會在2015年的基礎上持續成長，不會只是2015年的4589億。

此外，監察院指出，對泰免簽後，泰人來台犯罪人數狂飆三成。羅智強質疑，民進黨用「單向免簽」，毫不審核的方式來衝旅客人數，有意義嗎？他說若單向免簽真的是萬靈丹，那現在還有簽證制度的國家，就是冤大頭了。簽證制度涉及國家安全、社會治安，一個旅客來台犯案所造成的社會成本，抵得過一百個旅客的消費，絕非像張景森這樣胡亂敞開國家大門。

羅智強說，民進黨有許多「張景森們」，只想要製造美麗的數字，或者依當時民進黨的需求信口開河，「這樣的政黨，難道不用狠狠的教訓他一次嗎？」

羅智強也在自己臉書指出，張景森説開放泰國免簽，增加100億，這個數字已被各方戳穿。事實上，民進黨上台後，台灣的觀光收入年減840億。他說數字就是一塊塊鐵做的磚，把張景森的臉打成豬頭！「這就是民進黨，啃了人民的肉，還説他是在為人民的健康進補！」

(中時電子報)