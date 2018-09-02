小心愛車被殺！水患過後竊車集團蠢動

2018年09月02日 10:46 中時 呂妍庭

嘉義縣竹崎分局長室小編在臉書貼文，指水患後泡水車大增，恐出現汽、機失竊潮，民眾要多注意。（呂妍庭翻攝）

823水患造成南部不少民眾的愛車泡水，市場換修零件需求量暴增，俗稱「殺肉場」的汽車解體工廠與竊車集團欲大賺一筆，已傳蠢蠢欲動，嘉義警方為免民眾受害，紛紛透過臉書、網路提醒民眾多留意，做好防盜措施，不要讓愛車被殺了！

嘉義縣竹崎分局等各分局、派出所近日紛紛發出警訊，要民眾防盜設施要加強，尤其是熱門國民車款要更加注意。竹崎分局表示，南部雨災過後，不少汽、機車都遭水淹甚至減頂，依據竹崎分局經驗法則研判，在連續大雨過後都會出現汽、機失竊潮。

竹崎分局指因大量汽、機車淹水故障，有部分不肖業者與竊車集團配合，利用此機會蠢蠢欲動，「北部偷車，南部解體」，建議民眾在大雨後防盜設施應加強，最好停在監視器下，降低歹徒下手機率。

竹崎分局說，泡水車需要很多零件替換，因為市場有需求，在車主要求更換便宜二手零件情況下，都會尋求俗稱「殺肉場」的汽車資源回收場，找便宜零件，也有車主在供不應求的情況下，找不到零件，也會到殺肉場裡購買，尤其熱門國民車款要更加留意，因零件市場需求高，特別容易被偷，至於稀有車款、停產老車也要注意防竊，因為零件難找同樣有市場需求。

警方研判，連日下大豪雨後，殺肉場報廢車會暴增，有些贓車會魚目混珠，雖然現在贓車減少，取締贓車的科技也進步，仍有殺肉場會掛羊頭賣狗肉，在報廢車界幾間有名的殺肉場，甚至要有「介紹人」才可以進去買零件，雖然買到贓車零件算是善意第三人，但是仍要小心以免惹出不必要的麻煩。

(中時 )