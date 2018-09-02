網預測22縣市首長得票率 看衰綠營這些縣市恐翻船

107年地方公職人員選舉受理登記參選8月31日為最後一天，圖為工作人員在公告區的縣長參選名單上貼出名條。（中央社）

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉將在11月24日舉行，22縣市參選人陸續完成登記，中選會統計，今年直轄市及縣市長共有93人登記參選，角逐22個席次。有網友分析22縣市得票率，看衰嘉義市長涂醒哲、彰化縣長魏明谷及澎湖縣長陳光復，連任恐翻船。

年底選戰正如火如荼展開，PTT一名P姓網友分析22縣市首長得票率。六都部分，P網友表示三足鼎立的臺北市，現任臺北市長柯文哲在兩黨夾殺之下，國民黨參選人丁守中「55波」，至於姚文智是民進黨「硬推出」的參選人，不看好他的得票率。

臺中市選情，P網友認為國民黨盧秀燕恐狂打空汙議題，與現任市長林佳龍得票55波；而高雄市，陳其邁與韓國瑜「64波」，網友表示，韓國瑜起步晚、黨內糧草缺乏，有機會翻盤，但是「機會不大」。P網友點名，桃園市現任市長鄭文燦、國民黨新北市長參選人侯友宜、民進黨臺南市長黃偉哲等人選情穩定。

其餘縣市部分，P網友指出綠營版圖中，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安「無懸念會連任」，他認為雲林縣長林進勇在六輕議題致命傷下，選情不絕對穩，民進黨推出的翁章梁勝算也相當高，但在副縣長吳芳銘退黨參選之下，投下未知變數。

P網友指出，苗栗縣及南投縣是藍營鐵票倉，現任縣長徐耀昌及林明溱「穩上」；網友說，民國黨徐欣瑩當選機會高，但藍營派出的楊文科仍有機會。日前前臺東縣長鄺麗貞臨時登記參選，網友認為國民黨饒慶鈴仍有8成機率當選，花蓮縣長傅崐萁夫人徐榛蔚，也被看好有望接班。至於國民黨、提名的宜蘭縣林姿妙、金門縣楊鎮浯、連江縣劉增應，網友分析各有7成勝算。

P網友表示，彰化縣、嘉義市、澎湖縣最有可能「綠地變藍天」。網友指出，國民黨彰化縣參選人王惠美有7成勝算，縣長魏明谷在無黨籍黃文玲參選下恐被拉下來；嘉義市黃敏惠回鍋參選，也有7成勝算，市長涂醒哲也可能上演被翻盤；至於澎湖縣軍公教警消人口比例達4成，民進黨籍澎湖縣長陳光復受到中央拖累，連任機會低。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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