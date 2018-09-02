MLB》無人出局滿壘只丟1分 田中將大連5季勝場雙位數

洋基田中將大2日收下本季第10勝。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

田中將大今天先發面對老虎，首局雖在無人出局就被攻佔滿壘，但只失掉1分，終場洋基以2比1獲勝，田中將大本季第10勝到手，連續5季的勝場數都上雙。

田中將大首局尚未進入比賽節奏，沒抓下任何出局數就被攻佔滿壘，接著遭馬丁尼茲(Victor Martinez)擊出高飛犧牲打而失分，但隨後他穩住陣腳，以高飛球與三振化解結束這個半局，無人出局的滿壘危機僅失1分收場。

度過第1局的亂流，田中將大接下來5個半局都沒有讓打者站上得點圈壘包，不過7局上他在無人出局時遭葛瑞納(Grayson Greiner)、瓊斯(JaCoby Jones)連續擊出2支安打攻佔二、三壘，但他接下來以滾地球與2K化解對手的攻勢，沒有失分。

田中將大在投手缺壓制對手的火力，5局下洋基首位打者安杜哈（Miguel Andujar）獲得四壞保送，接著托瑞斯（Gleyber Torres）揮出2分炮，洋基以2比1超前比數。

洋基在8、9兩局換上霍德(Jonathan Holder)與貝騰塞斯(Dellin Betances)接替投球且都沒有再失分，終場洋基以2比1險勝。

田中將大主投7局用了96球，雖被擊出7支安打，投出1次四壞保送，但只在首局掉1分為責失分，另外投出6次三振，收下本季第10勝（另5勝），防禦率3.83。

(中時電子報)

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