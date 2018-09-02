快易通！中市議員成功爭取79路公車行經國安一路

2018年09月02日 10:21 中時 盧金足

大眾運輸方便又快速，台中市議員陳淑華建議79路公車調整行駛路線，成功協調台中市府與公車業者統聯客運達成共識，79路公車增加經過西屯區國安一路附近5000戶住家的社區，可以直達中科管理局，服務市民及中科通勤族，讓公車路網更完善。

中部科學園區基地15年前在台中市西屯區成立，附近的國安一路、國安二路發展快速，住宅大樓興建迅速，已近20棟，高達5000戶進住，形成蓬勃的大型社區。

陳淑華表示，完整的公車路網提供市民便捷的大眾運輸網路，也是進步城市的象徵，減少私用汽車上路改善交通狀況、減少廢棄排放的重要工作，西屯區國安一路附近發展快速，但相應的大眾運輸工具沒有跟上，需要搭乘公車的民眾無車可搭，非常不便。

國安一路鄰近中部科學園區，很多大樓社區近年來如雨後春筍，不少人都在中科園區上班的通勤族，及進出市區或往澄清等大型醫院、到朝馬轉乘客運的需求等等。

陳淑華強調，政府應將大眾運輸的需求布建，讓路網更完善，可就現有的公車路線進行調整、延駛，就可創造最大效益，中科園區內上班族對公共運輸需求殷切，還缺部分行政區的公車往來，有台中市府與客運業者助一臂之力，逐步構成完整中科通勤路網。

交通局經研究並跟公車業者統聯客運協調後，已經完成79路公車行駛路線調整來服務國安一路附近社區民眾及中科通勤族，並新設福科國中站，方便學童上下課。

陳淑華盼公車路網布建，逐步逐步來做，減少使用私用車輛，既可改善交通，又可減少空汙，大眾運輸成為最方便的代步工具。

(中時 )