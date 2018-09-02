被高層逼塞性玩具上台 李英愛接班人25歲割腕上吊亡

有「李英愛接班人」之稱的李恩宙，爆遭大佬塞玩具出席活動，不堪過著非人生活而堅決自殺身亡。(《紅字》電影劇照，取材自韓網NAVER)

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中時電子報

南韓女星張紫妍因不堪遭經紀公司老闆逼迫陪酒，不堪受辱因而在2009年含恨自殺，事後疑似控訴文的遺書內容遭曝光，留下一大串對她「潛規則」的名單，包含媒體圈及金融圈高層都有涉入，可惜雖案件重啟調查，日前仍因案檢已達追訴期而中止調查，截止前僅逼她陪酒的老闆遭判1年刑期，其餘人均依罪證不足逃過一劫，讓人悲呼不能還給張紫妍一個公道，而在演藝圈遭到如此悲慘對待的，絕對不只她一人。

曾演出電視劇《火鳥》、電影《太極旗飄揚》而大開知名的女星李恩宙(原譯李恩珠)，出道以來屢跟影帝級人物如李秉憲、車太鉉、ERIC等合作，星途順遂，加之演技精湛，因而受封為「李英愛接班人」，沒想到她選擇在2005年結束短短25歲的生命，警方給出的死因為重度抑鬱導致自殺，然據《每日頭條》報導，李恩宙死前留下了遺書，透露自己拍完限制級電影《紅字》後被大佬盯上，懷抱對不起家人的心情割腕加上吊身亡，死意堅決。

隨著張紫妍案重啟調查，曾傳出被潛規則的李恩宙案也受到關注，過去多說李恩宙為擺脫玉女形象接拍有大尺度裸露的電影《紅字》，因過不了自己這一關加上不受家人理解而罹患憂鬱症、失眠，然有調查指出，李恩宙遺書中說的被大佬盯上屬實，跟張紫妍一樣，生前受到非人對待，有知情人士透露，李恩宙生前在公司高層逼迫下，下體塞著性玩具去工作，就這樣出席活動長達8小時之久，以看她在大庭廣眾下忍耐生理反應的痛苦為樂，且幾乎天天如此玩弄她，變態行徑令人髮指。

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(中時電子報)

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