台獨抗議人士找上柯P 陳佩琪批：找錯人了

2018年09月02日 10:59 中時 張潼

台北市長柯文哲日前搭公車上班時，先是被東奧正名公投連署人士要求簽連署書，後來又遭台灣國人士抗議，加上更早之前台獨人士朝他丟鞋，柯的太太陳佩琪今早忍不住在臉書發文，批這些抗議人士「跑來找地方首長抗議的意義何在？」、「你們這些人用錯手段，找錯人了」。

以下為陳佩琪臉書全文：

台北市的PM2.5 有1/3是來自汽機車的排放，改善空污，人人有責，宣導最好的方式是一市的市長以身作則，有基於此，先生從去年就開始搭公車上班。

我長期一直是搭公車或走路上班，遇到市民認出我來或某段時間先生被媒體打得凶時 ， 就會有熱情的民眾很客氣的對我比讚，或要市長加油，他們會永遠支持市長之類的鼓勵話。

我們家偶爾會有人來抗議，記得去年世大運前約兩星期左右( 就是市長去義大利接旗那段時間) ，每天早上都有人到家門口抗議，他們通常抓住市長上班出門時， 在門口喊喊口號，遇到我時，也會大喊我的名字，但沒有接近我或做出讓人感到害怕的動作。

醫生因工作性質的關係，通常較無統獨意識。我在和平看診，就常遇到住在和平醫院附近酒店的陸客，帶著突然生病的小孩來給我看，先生常說醫生治病，不會看病人是藍是綠，相同的，病人找醫生診治，只是想把病治好， 也不會問醫生的政治立場。

曾有人對我說：「你們醫生啊， 退休了，轉 到對岸賺人民幣， 政治立場就有改變喔！」

「難免啦 ，每個人都要一口飯吃嘛！」

「還有，還有(有點激動)，你們，你們這一代醫生，早期來來來，來台大，去去去，去美國，到現幾乎舉家都是美國人， 身家性命都在美國， 喊台獨都喊得特別大聲。」

「呵呵呵，本人當醫生30年， 沒踏上過美國領土耶！我從小喝台灣(澎湖)水，吃台灣米長大的啊！」

後來這人發覺我是一個沒去過對岸，也沒去過美國的土包子，摸摸鼻子，識趣地結束話題。

自先生從政以來，我變得可以朗朗上口：「 總統負責兩岸、 軍事、外交、國防」

最近一連串公車上頭的抗議事件， 讓先生又開始搭公務車上班了…

先生要選的是地方首長，不是選總統 ，真不知這些人要抗議統獨正名問題，為何不去總統府抗議，或去立法院請立委修改公投法，跑來找地方首長抗議的意義何在？你們的動作實在令人害怕，丟鞋是有可能傷到頭部的。

政治人物都說台灣的命運要2300萬人共同決定，想必大家都認同 有主張的人請你們用和平的手段宣導你們的理念，想辦法讓人家認同你，屆時就算公投法通過，我和先生只有一票而已，你們這些人用錯手段，找錯人了 。

（我要聲明我沒要針貶時事， 只是心疼先生搭公車宣導使用大眾運輸交通工具的理念， 沒法進行下去了。）

(中時 )