亞運》棒球賽是照妖鏡 照出中華隊是進或退

中華總教練許順益表示，走出來才知外面的狀況，棒球視野會不一樣。(報系資料照)

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達亞運棒球賽若是比喻為一面「照妖鏡」，實力等級馬上呈現出來，無所遁形，中華隊的戰績倒退到20年前曼谷亞運，其實比賽內容與日、韓球隊相較也是退倒很多年？中華隊只能說「盡力了」，已別無其他說法。

本屆亞運棒球賽中華隊只得到銅牌，中斷20年來「爭金奪銀」的紀錄，倒退到1998年曼谷亞運的銅牌成績，中華隊拿銅牌有太多值得探討的原因，然而，本屆亞運中華隊到底有沒有進步？

中華隊總教練許順益在輸給日本的談話是最好的佐證，他說：「日本隊的實力樣樣都比中華隊細膩，社會隊實力就這麼好，讓中華隊想要的攻擊看似簡單，但與對手相差卻是一大步，想得1分也不容易。」

其實不僅許順益、中華隊隊長林加祐也有相似的感想，令人浩嘆的是類似許順益的說法早在數10年前多位中華隊總教練們都已經提出同樣的見解，到現在的中華隊還是抱持同樣的看法，台灣棒球有長足進步嗎？

若是與20年前的中華隊戰力相比，可能是進步了一些，但是相較於日本、南韓代表隊的表現，中華隊仍舊原地踏步，難怪許順益的講法像是「套用」數十年前的說法。

借用許順益常常掛在嘴邊的感嘆：「要走出來才知道外面的狀況，棒球視野就會不一樣！」往後的中華隊要以什麼樣的陣容出來見世面，才是對國內棒球發展有利？考驗著國內棒壇人士的智慧。

(中時電子報)

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