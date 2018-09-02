中市就業嘉年華登場 媒合率近5成

台中市政府勞工局舉辦「百業齊FUN 就業金好」2018就業嘉年華，吸引1000多名求職者參與，媒合率近5成。（盧金足攝）

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台中市政府勞工局舉辦「百業齊FUN 就業金好」2018就業嘉年華，邀集大立光電、友達光電、台灣美光等62家企業齊聚設攤，分門別類設置綠能、ACG、半導體等8大熱門產業專區，共釋出3500個職缺，吸引1000多名求職者參與，媒合率近5成。

勞工局於台中市世貿二館舉辦就業嘉年華會。現場由視障團體黑墨鏡樂團為活動揭開序幕，並有百業咖啡品嘗分享會、體驗實作工作坊等。副市長張光瑤也前往會場為求職民眾加油打氣。

張光瑤表示，台中市今年上半年繼續蟬聯六都失業率最低，移入人口持續成長，意味著大台中穩定發展，市府也透過各項市政推動，鼓勵吸引民眾在台中就業。

勞工局長黃荷婷強調，這次活動有62家知名企業到場設攤，釋出超過3500個職缺，希望讓更多民眾扎根台中、穩定就業，找到專屬於自己的最佳舞台。今日吸引超過千名求職者參與，媒合率近5成，其中，以半導體產業最受求職者青睞，ACG產業最受青年青睞，其薪資更高達12萬。

到半導體產業專區面試的陳先生表示，活動除了可以找工作，還有職訓成果市集、身障者就業服務成果發表以及職涯工作卡、履歷健診服務，而且每個產業分不同專區，更容易找到自己想要面試的企業。

參與百業咖啡品嘗會黃同學指出，這次邊喝咖啡邊了解產業真實面貌，還有體驗手作、百業劇團的快閃演出，跟以前的徵才活動真的很不一樣。

(中時 )

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