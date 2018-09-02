「綠色交通」！中市官員帶頭騎鐵馬到研習營

2018年09月02日 11:11 中時 盧金足

台中市政府研究發展考核委員會舉辦「107年大專青年研習營」，在東海大學展開2天1夜的研習活動，來自全國35所大專院校的50多名大專青年齊聚一堂，共同為台中市未來發展綠色交通的規畫，注入青年人的觀點。研考會主委柳嘉峰從彰化和美騎自行車到東海大學會場，身體力行實踐綠色交通，鼓勵更多民眾一起做運動，同時讓環境變得更好。

這場「綠色交通、青年來說」研習營始業式，由台中市府研考會主委柳嘉峰、東海大學副校長王立志主持，公益傳播中心主任沈建文也出席支持。更有4名台中市第3屆青年事務審議會的青年代表共同參與研習營，鼓勵更多人一起關心公共議題。

柳嘉峰說，台中市府重視青年人的聲音，除了大專青年研習營，台中市更首創青年事務審議會，由市長林佳龍進行施政報告，市府局處代表與青年代表面對面溝通，聆聽青年的想法，讓青年人的聲音進入市府的決策體系。

研考會表示，2天1夜的課程，除培養學員參與式民主的精神、學習集體規畫的開放空間技術（OST），也透過學員實際的使用大眾交通工具，體驗目前台中市建立的複合式交通系統MR. B&B（捷運、軌道、公車及自行車），共同思考未來的綠色交通環境，提出具體可行的方案。

東海大學副校長王立志期許，參與的學員們能發揮年輕人的資訊科技能力，跳脫既有思想框架，透過民主決策程序解決目前社會的困難，希望青年積極參與公共事務，一起打造、延續更美好的未來。

(中時 )