採箭筍與女兒口角 老婦爆氣離場變山中迷途

警消人員在陽明山搜救採箭筍迷路的林姓婦人。〔警方提供〕

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北投分局竹子湖派出所所長林建志〔中〕、副所長張志輝〔右〕、警員陳思騏〔左〕協救林婦。〔警方提供〕
搜救人員晚間仍在山區搜救林婦。〔警方提供〕

林姓老婦日前偕同女兒到陽明山鞍部華視轉播站附近採箭筍，母女因細故口角，林婦忿然離去竟在山區迷路，女兒找不到母親趕緊到竹子湖派出所求救，所方通報消防局及保七總隊陽明山國家公園警察大隊聯合搜救，搜尋近２４小時後，終於在二子坪安全找回林婦。

北投分局竹子湖派出所是在8月22日下午14時40分許，接獲一名陳姓女子來電報案，表示她的母親到陽明山鞍部華視轉播站附近採箭筍走失，警方獲報立即通知臺北市消防局、保七總隊陽明山國家公園警察大隊等單位，並由所長林建志、副所長張志輝、警員陳思騏前往現場。

據陳女向警方表示，她與母親(姓林，70歲)於當天上午11時許，到轉播站附近採箭筍，因細故發生口角後，母親忿然獨自離開，她遍尋不著，加上其母並未攜帶手機，陳女唯恐發生意外，趕緊報案。

警方先向陳女確認林婦衣著特徵後先開始搜尋，並使用警車喊話器沿途呼喊，並仔細觀察樹林間移動軌跡，稍後待消防隊、保七總隊人員集結後，組成搜救小組兵分多路，深入山區繼續搜尋，直到晚間22時30分因天候不佳，消防局決定暫停搜救，待次日持續搜索。

警消搜救人員次日一早恢復搜尋，結果在上午11時5分，於二子坪尋獲林婦，結束這場虛驚。

林婦安全獲救後略顯疲態，據她向警方表示，她與女兒口角後便自行離開，僅憑模糊的記憶在山區行走，但叉路多，不慎迷失方向，又沒帶手機，一度失聯，不過可以平安回來，算是非常幸運，當事人並對警消通力合作救人，頻頻致上謝意。

(中時 )

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