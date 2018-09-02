觀光不振衝擊淡水產業 陳偉杰為民請命 呼籲中央檢討政策

國民黨新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員候選人陳偉杰。（國民黨青年軍提供）

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中時電子報
綜合報導

民進黨執政以來，兩岸關係急凍，大陸來台觀光客銳減，加上「一例一休」政策，造成民間中小企業負擔加重，且勞資雙方都不滿意，衝擊淡水產業發展。國民黨新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）議員候選人陳偉杰為地方發展請命，呼籲中央務必懸崖勒馬檢討修正。

陳偉杰由於在大學任教，一直十分關注政府政策對青年就業的影響。他觀察「一例一休」上路後，CPI朝通貨緊縮的方向發展，政府若政策錯誤，又不能提出有效對策帶動消費市場，百業當然走向蕭條。

陳偉杰說，他近來走訪淡水老街和區內觀光景點聆聽商家心聲，業者叫苦連天。在大陸客減少及「一例一休」政策後，營業額大不如前，淪為觀光「慘」業；景氣差加上人事成本負荷高 ，大嘆「生意嚕來嚕歹做」！

陳偉杰更以最近滿街開的夾娃娃機店為例說明，根據財政部統計，全省夾娃娃機店數量至今年第一季截止已有4106家，比2013年成長高達23.3倍，尤其有近2千家是去年開張！夾娃娃機店爆炸性增長，「低成本、炒短線」的經濟模式，正可看出經濟持續下探的趨勢。

陳偉杰指出，當業者招租不順，為了不讓店面空著，開夾娃娃機店就成了權宜之計，這難道是小市民願意看到的情況嗎？

陳偉杰認為，淡水產業發展相當依賴觀光收入，「政府政策錯誤，犧牲的還是基層民眾的生計」，他呼籲中央政府檢討修正錯誤政策，「民眾要的不是口號而是實惠」；也提醒市政府在大環境不佳的情況下，盡可能提出有效措施振興地方經濟。

(中時電子報)

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