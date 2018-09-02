勘災側寫》大寮、林園市議員參選人邱于軒讚：韓國瑜、吳斯懷真的不一樣

邱于軒提供

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中時電子報
綜合報導

受到熱帶性低氣壓影響，連日暴雨造成高雄市大寮、林園淹水，市議員參選人邱于軒這陣子除了忙救災和協助民眾善後更先後陪同國民黨高雄市長候選人韓國瑜和八百壯士理事長吳斯懷將軍四處勘災，她特地揭露兩位勘災時的小故事！

其實在823「泡戰」後韓國瑜主委即透過邱于軒掌握當地淹水的災情，當8月28日邱于軒回報:水深及膝還有民眾反映面臨斷炊等問題，韓國瑜立即更改行程，前往大寮林園勘災!在陪同巡視時，邱于軒觀察到韓國瑜簡單撐著傘身著短褲和藍白拖，認真聽著民眾陳情，更不時握住民眾雙手表達關懷!在大寮內坑時，情緒激動的民眾指著韓國瑜怒問：我們淹了25年，你的對手說4年改善?你只要敢保證幾年改善我就要求我們大樓200多票都投你! 只見韓國瑜誠懇卻堅定地說:我會跨局處通盤檢討排水設施並爭取建設，但承諾不是誰先喊誰贏，我無法為了選票跟您誇口保證幾年內完成!不為選票開空頭支票，這是邱于軒看到的韓國瑜!

而八百壯士協會理事長吳斯懷將軍也令邱于軒敬佩！其實當天八百壯士協會幹部一早便南下開始從嘉義、台南和高雄的關懷之旅! 吳斯懷將軍因長時間行走再加上腰部舊患而身體不適，但將軍和協會成員還是為了慰問823水災的災民，一路步行、挨家挨戶的慰問探訪，是邱于軒觀察到才後知後覺!慰問結束後，吳斯懷將軍淡定的說：看到人民面臨淹水的苦和心中的鬱悶，更驚訝地方民代20年沒作為，這比甚麼都讓我難過和痛苦!苦民所苦、人溺己溺，這是邱于軒看到的吳斯懷!

透過陪同勘災，邱于軒看到不一樣的韓國瑜主委和吳斯懷將軍，對比水災遊金門和逛波蘭的民進黨高官們，誰展現出「與民同在」的精神，不言而喻！邱于軒也學習到，政治人物一定要有「誠信」並「真心關懷」民眾，千萬不要為了選票亂開支票!邱于軒身為國民黨的年輕世代，必將用「真心」、「誠心」、「關心」服務大寮林園的鄉親!也請大家給年輕人一個機會!

(中時電子報)

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