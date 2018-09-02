台北》姚文智民調躍升至15％ 柯P憋笑：下一題

2018年09月02日 11:20 中時 吳堂靖 、 王英豪

台北市長柯文哲2日出席內湖再生家具特賣會活動，被問及對手姚文智民調問題，柯笑而不語。（吳堂靖攝）

台北市長選戰藍綠白激烈對決，綠營參選人姚文智人氣始終低迷，不過民調姚已從原先5%躍升至14.9%，大幅成長3倍，雖仍是三強中墊底，但外界認為是綠營基本盤逐漸歸隊的象徵。對此，柯文哲2日受訪時聽到提問憋笑，並急忙稱「有沒有下一題可以問！」

台北市長柯文哲2日出席內湖再生家具特賣會活動，對於近日媒體民調顯示柯支持度33.43％，領先丁守中的24.71％、姚文智的14.9％，其中最讓外界矚目的在於姚民調成長近3倍，媒體詢問這是否為綠營歸隊結果?柯文哲先是憋笑，媒體追問是否不相信該份民調，柯才急忙說「有沒有下一題！」

至於學姊黃瀞瑩、發言人林昆鋒明日將正式加入競選團隊，但團隊內訌傳問不斷，柯文哲表示，海選人員來自四面八方，協調就會比較困難，這次競辦人少少的，有些是市府人員過去，怕被外界說用行政資源打選戰，至於競選總幹事將由小野出任，柯則表示，等議會質詢結束再談，最近比較忙。

近期「魔王級柯黑」議員王世堅推出「柯黑卡」，企圖與柯的「認同卡」一決高下，卻被柯反擊「王應該推旅館會員卡」，暗酸曾深陷桃色風波的王世堅。不料近日真的有網友製作「王世堅汽車旅館會員卡」，柯文哲笑說，「我猜這個會比(認同卡)還暢銷」。

另外，該拍賣活動部分商品為世大運家具再生，吸引大批民眾一早趕赴會場搶購，不過卻也挨批再度消費世大運，柯則表示，這些家具本來就要處理的，大家都是來搶便宜，但他已經到了不會貪心的年齡，媒體追問是否指來參加的民眾都是貪小便宜？柯連忙改口，他是有需要才買、不會因為便宜購買。

(中時 )

台北市環保局再生家具開學季特賣會開跑 。 2日市長柯文哲主持拍賣，並仔細檢視商品。現場有特別回收世大運選手村的木床架，經木工師傅巧手修復後改製成實木床架，限量開放民眾選購。（王英豪攝）