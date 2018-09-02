喜迎台中花博盛會「試營運」全面上緊發條

2018年09月02日 12:42 中時 盧金足

籌辦多年的2018台中世界花博1日邁入全新的「試營運」階段，擔任台中世界花博營運總部執行長的市府副秘書長郭坤明表示，目前各場館營管人員，已經陸續進駐園區，並將依期程開始進行人流動線、電力、安全等測試，確保各項設備都能到位，花博也將如期如質在11月3日開幕。

擔任台中世界花博營運總部執行長的市府副秘書長郭坤明向市民宣告花博邁入全新階段。此外，市府都市發展局、負責花博后里森林、馬場與豐原葫蘆墩園區的營管廠商利洛國際有限公司，與負責外埔園區的集思國際會議顧問有限公司也都派員到場。

郭坤明表示，台中市從成功爭取舉辦花博以來，6年來為保護石虎的原生棲息地而調整園區，更從國際花博升格為世界花博，一步步走來，陸續完成各個籌辦的階段，目前花博各項工程按期程陸續完工，花博也邁入開幕前的最後一個階段「試營運」。

依據花博的籌備進度，9月、10月為試營運階段，除了營運人員會逐漸到位外，市府會每天安排包括人流動線、電力、反恐、安全、衛生、交通等不同項目的測試，並從單一園區開始，逐漸進入跨園區整合測試，確定花博的軟硬體在如期如質完工後，於11月3日熱鬧開幕。

針對台中花博試營運期程與過去台北花博的異同？郭坤明說，台北花博是過去國內第一次大型的國際花卉博覽會，台中參考傳承台北花博的模式，將9月與10月訂為試營運，當時，台北花博9月1日開始進行市府內部總體檢，至9月20日進行各就各位計畫。

所以台中花博則同樣於9月開始試營運，但將過去台北花博的各就各位計畫提前至9月1日就開始執行。

2010台北國際花博11月6日開幕，排定9、10兩月試營運，9月20日開始人員進駐，10月9日才首次邀請測試志工參加圓山公園測試，10月25日才開放全部園區的外部測試；而2018台中世界花博將於11月3日開幕，同樣訂於9、10兩月試營運，9月1日就已完成人員進駐，比台北花博足足早19天，10月也將陸續安排外部測試。

郭坤明強調，目前園區內電力排水防恐動線指標等測試正在進行，各項測試應也是在驗收廠商的機械設備，此外，企業館尊重各公司創新技術及成品不想提早曝光，市府也希望提供策布展創作者及參賽國家園藝競賽布展充分的準備時間。

(中時 )