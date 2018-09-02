王品盃路跑！林佳龍：邊跑邊欣賞城市之美

台中市長林佳龍（左二）為王品集團路跑鳴槍起跑，他希望透過路跑活動讓每位參與民眾都能跑出健康快樂，跑步過程也別忘了看看四周，欣賞台中這個城市的美麗。（盧金足攝）

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王品集團路跑台中場從台灣大道市政大樓府前廣場出發，讓跑者體驗城市美景，現場共有超過2萬人參加。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

王品集團慶祝成立25周年，在台中市舉辦「王品盃路跑」，並與新北、高雄等地同步開跑，其中台中場路線總長5公里，吸引超過2萬人參與。台中市長林佳龍表示，透過路跑活動讓每位參與民眾都能跑出健康快樂，跑步過程也別忘了看看四周，欣賞台中這個城市的美麗。

王品集團1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「王品盃路跑」台中場開跑活動，由林佳龍、市府運動局長王慶堂、王品集團董事長陳正輝鳴槍，為參賽選手加油打氣。

林佳龍表示，王品集團第一家店就在台中，是很好的餐飲品牌，今日舉辦路跑活動，要讓大家了解除了飲食要健康，也要透過運動讓身體更強壯，希望大家在跑步過程中也別忘記抬頭看看台中的街景，感受城市之美。

王品集團董事長陳正輝表示，王品集團將在這次路跑活動中

，把每位跑者的報名費代捐25元給為紀念已故空拍大師齊柏林而創立的「看見．齊柏林基金會」，期盼為照顧台灣土地與環境永續發展而努力。

王品集團成立25周年，台中場從台灣大道市政大樓府前廣場出發，讓跑者體驗城市美景，現場共有超過2萬人參加，場面壯觀。

(中時 )

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