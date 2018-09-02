台北》姚文智到木柵市場掃街 遭茶行老闆嗆聲

2018年09月02日 11:57 中時 郭建伸 、 鄧博仁

民進黨台北市長候選人姚文智（左）2日直搗藍營票倉，到木柵市場掃街，遭到店內老闆批評，「民進黨都在亂搞，軍公教哪裡得罪你們！」姚雖欲上前握手攀談，老闆仍未領情，直到姚離開後，老闆都還在大罵民進黨。害得陪同的市議員周柏雅（右）尷尬的低頭不語。(鄧博仁攝)

不過姚文智掃街行經一家茶行時，本來要跟老闆握手攀談，但遭老闆回罵「民進黨都在亂搞」。（郭建伸攝）

民進黨台北市長候選人姚文智今早到木柵市場掃街，雖然是藍營票倉，但多數民眾相當友善，且致贈鳳梨、包子、粽子，有肉販老闆娘還稱讚姚長得很帥，甚至要求合影。不過姚掃街行經一間茶行時，遭到店內老闆批評，「民進黨都在亂搞，軍公教哪裡得罪你們！」姚雖欲上前握手攀談，老闆仍未領情，直到姚離開後，老闆都還在大罵民進黨。

媒體問姚，怎麼今天會來藍營票倉？他笑說自己也是政大畢業的，木柵市場也是他的生活一部分，且他本來就會跑遍所有市場。姚說，市場是最草根接地氣的地方，各個層面他都要努力爭取選票。

由於近來姚文智的支持度已來到14.9%，媒體詢問姚，怎麼看待自己的民調？姚說，現在的狀況是「此漲彼消」，且綠營不斷整合、團結；過去的支持者還沒做出選擇，但越來越多人清楚表達，認為自己「後勢看漲」。

(中時 )