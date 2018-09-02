與史瓦帝尼建交？陸外交官：等待時機成熟

2018年09月02日 11:48 中時 楊家鑫

中非論壇3日將在北京召開，大陸外交部非洲司三位前任司長劉貴今、程濤、許鏡湖日前出席記者會回答媒體提問。有媒體提到台灣當局稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」並「施壓」，對此，程濤說，「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，如果拿金錢去買關係，早就可以和這些國家建交，不必等到今天。至於大陸何時與史瓦帝尼建交，許鏡湖則表示，大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，中方會等待時機成熟，在一個中國原則下同史瓦帝尼建交。

大陸中新社報導指出，記者會上有媒體提問台灣當局稱大陸與非洲國家開展「金錢外交」並「施壓」，對此，程濤表示：「外交不是買賣，中國不做這種買賣」，與中國建交條件很簡單，一是願意和中國建交，二是承認中華人民共和國是中國唯一合法政府。

程濤指出，建交是一個政治決策，不是一項買賣。兩國關係正常化以後，可以在許多方面開展合作，幫助非洲國家實現經濟社會的快速發展。

他說，台灣當局有些人指責中國大陸搞「金錢外交」，如果拿金錢去買關係，早就可以和這些國家建交，不必等到今天。台灣當局如此表述，無異於是「小人之心度君子之腹」，是「欲加之罪，何患無辭」。

劉貴今補充道，中國從來不通過施加壓力和金錢收買來建立外交，「中國可以等待，也有足夠耐心」。

至於大陸何時與非洲唯一尚未建交的國家「史瓦帝尼」建立邦交關係，對此，許鏡湖表示，「大陸不會就建交問題向史瓦帝尼施加任何壓力，我們會等待時機成熟。」

她指出，一個中國原則是中國與其他國家建立外交關係的基礎。在此基礎上，中國已同世界上178個國家建立了外交關係，其中包括53個非洲國家。

她說，在一個中國原則的基礎上建立外交關係，是大勢所趨、人心所向，也是世界潮流。她相信，今後在一個中國原則的基礎上，史瓦帝尼遲早會加入中非友好大家庭。

(中時 )