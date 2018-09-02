新北》三重同日市場掃街 侯蘇較勁拚人氣

侯友宜一早到力行市場掃街拜票，受到攤商民眾熱情歡迎，不少人當場直呼「市長好」。（譚宇哲攝））

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年底選戰登記截止第2天，各地參選人加緊拜票，國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午前往三重力行市場掃街，民進黨對手蘇貞昌則在三重中央市場掃街，雖然沒有強碰，雙方一個在綠營鐵票區拚翻轉、一個拚護盤，較勁意味相當濃厚。

侯友宜一早到力行市場掃街拜票，受到攤商民眾熱情歡迎，不少人當場直呼「市長好」，侯沿途花了2小時步行掃街，展現十足耐力與誠意；另一邊的在中央市場掃街的蘇貞昌同樣熱鬧滾滾，路人「凍蒜」加油聲不斷。

對於蘇辦表示失業勞工子女補助，垃圾減價議題應該辯論，侯友宜說，蘇貞昌當縣長的時候沒有要做假牙的補助，現在卻說65歲以上就要假牙補助，講不清楚，25億元不是小數目，務實是做得到的，但選舉到了再說這些，會讓選民覺得是來騙選票。

蘇貞昌則反擊說，「這就是連算都不會算，自己不做還看不得別人做」，自己提出這樣的政策，在在證明過去8年新北市不做，別的縣市都在做，所以如果自己當選新北市長，要為長輩服務，為他們提供擴大裝設假牙，請大家支持。

至於同日在三重掃街是否互別苗頭，侯友宜說，他掃街很久，這裡和他有一樣的成長背景，很歡喜很親切，所以會繼續走；蘇貞昌則說，候選人要接觸選民很自然，三重他經常來拜託選民，也讓選民看看他的熱誠，知道他要做的事。

(中時 )

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