誰操刀花博制服？登上紐約時裝周設計師周裕穎！

2018年09月02日 12:46 中時 盧金足

設計師周裕穎替台中花博設計花博工作制服，呈現出國際、年輕活潑的感覺，同時兼具機能性，感受花博傳達「聆聽花開的聲音」的精神。（盧金足攝）

讓國際看見台灣的美好！2018台中花博盛會將登場，軟硬體進入最後階段，備受矚目的花博制服亮相，引起各界驚艷，台灣第一位登上官方紐約時裝周的設計師周裕穎，受邀替花博設計工作制服，市府團隊提出在制服袖套兼顧QR Code，直接讓民眾掃描觀展相關資訊，減少印刷的環保概念，讓他在制服設計上了一課。

周裕穎受訪時表示，從人的角度、穿著狀態出發，將「花現GNP」及「聆聽花開的聲音」等花博理念融入花博工作制服設計，雖然已設計過桃園機場地勤及故宮等多套工作制服，設計花博制服十分困難，比服裝周還困難。

「因為制服是每個人都要穿，身材體形都不同」，周裕穎說，布料也要經得起長期洗滌，更要好看，設計上需要生活的體驗，設計花博工作制服，花了大約兩個多月時間，前後畫了30多款圖，希望從人的角度、穿著狀態出發，設計出最好的台中花博工作制服。

周裕穎強調，花博不只是台灣的花博，更是國際的花博，來自世界各國的人都會來台中參觀，所以設計花博工作制服時，就希望從設計上具更全面性，讓所有穿著與看到這套工作制服的人員，都能感受到國際、年輕活潑的感覺，並與台中花博能整體搭配，感受到花博所傳達「聆聽花開的聲音」的精神。

設計花博工作制服的發想？周裕穎表示，一開始就決定將「花現GNP─Green生態、Nature生產、People生活」的精神導入，使用主視覺的圖案，並以數位印花的方式，分散在前後和袖片，這讓每一件制服都要重新對版，十分複雜，但是也能讓從看的人，從正面、側面都會有不同的感覺，因為前往花博參觀的民眾，到不同的展館一定會不一樣的感受。

這次也打破大家認為設計師服裝不實穿的刻板觀念，除於花博工作制服的左手臂設計有筆插外，外套內部也做許多的抽繩，讓不同身材的人可以調整，領子也有拉鍊與壓扣兩種型式，可隨著自己便服來搭配組合，連台中市長林佳龍對手臂有筆插設計，大讚實用又貼心。

至於，選擇用漁夫帽，他則是以考量工作人員一整天的工作型態，穿戴起來比較不容易悶熱及方便收納，此外，還有束口袋上加了拉鍊，可以收納識別證、手機等東西，方便工作時可以達到真正的效能。

第一次與台中與連結與合作，周裕穎說，台中一直是他很喜歡的城市，除了城市的開闊感及人的特色，公共建設也完整，有潛力發展為真正的設計之都，設計過程市府團隊提出希望在制服袖套上能有QR Code，能直接讓民眾掃描，提供觀展相關資訊，也能因而減少印刷，具有環保概念。

「這也讓我在制服設計上了一課！」周裕穎表示，這次有機會運用自己的設計專業參與台中花博盛會，希望國際看見台灣的美好。

(中時 )