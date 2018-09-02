美官員指責大陸通過LinkedIn招募間諜 陸外交部否認

2018年09月02日 13:01 中時 楊家鑫

身為全球兩大經濟體，中美關係既合作又競爭。路透日前引述美國反間諜機構官員披露，大陸情報機關利用知名商業社群網站「LinkedIn」，透過虛假帳戶，嘗試招攬有權取得政府和商業秘密的人士為大陸從事間諜活動，並敦促微軟刪除相關帳戶。報導提到，大陸外交部曾否認此說法，並指其毫無證據，別有用心。

路透社日前報導指出，美國反情報部門主管伊瓦尼納(William Evanina)稱，大陸間諜機構利用虛假帳戶，一次在LinkedIn上接觸數千名用戶，試圖招募能夠接觸政府和商業機密的美國人。不過，伊瓦尼納拒絕透露是否有美國人被利用，及大陸在事件上取得多大的成功。

報導指出，近期，美國推特、臉書、微軟等網路媒體巨頭正以打擊「假消息」為由協調立場，特別是收緊對帳號的管理。伊瓦尼納明確表示，LinkedIn應該效仿臉書和推特的上述做法，關閉有關帳戶。

據悉，LinkedIn系微軟公司旗下知名職場社交平台，該平台自稱在全球200多個國家和地區擁有5.75億使用者，包括1.5億美國用戶。

報導稱，LinkedIn的一名安全部門主管洛克威爾(Paul Rockwell)證實，當局有向公司反映有關情況。本月較早前，LinkedIn已關閉「不多於40個」虛假帳戶，這些帳戶試圖聯繫LinkedIn平台上的一些不明政治組織成員。但他未有透露有關帳戶是否來自大陸。

洛克威爾同樣拒絕透露與大陸有關的「虛假帳戶」數量。他表示，該公司「非常迅速地採取行動，限制帳戶，減輕和制止可能發生的任何重大損害」，但他拒絕提供其他細節。

據悉，對於德國情報機構宣稱大陸情報人員的虛假社交帳號，大陸外交部發言人陸慷曾在2017年12月11日的例行記者會上駁斥，德方有關機構的說法完全是捕風捉影、毫無根據。

(中時 )