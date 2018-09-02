MLB》睽違近3個月重返投手丘 大谷翔平：我一點都不擔心

大谷翔平睽違近3個月終於回到投手丘，台灣時間2日先發登板面對太空人。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

天使隊「二刀流」大谷翔平將於台灣時間2日先發登板對決上個球季的世界大賽冠軍太空人，睽違近3個月重返大聯盟投手丘，不過他一點也不擔心，且希望自己此後可以順利度過這個球季。

6月7日大谷翔平先發面對皇家，他4局投球被擊出4安打，投出4次三振與3次四壞保送，失1分就退場。隨後就傳出右手肘尺側副韌帶2級拉傷的傷勢，大谷翔平接受治療後，於7月以打者身份重返球場，接近8月時開始投球練習。

在受傷之前，大谷翔平在他的大聯盟菜鳥球季繳出亮眼投球成績，9場出賽戰績4勝1敗、防禦率3.1，其中49.1局投出61次三振更令人驚艷。不僅如此，打擊部分本季目前也有15轟的數據，完美展現二刀流的身手。

大谷翔平即將重返大聯盟投手丘，據了解，他的投球數應會與模擬賽一樣控制在50球左右，天使總教頭索西亞（Mike Scioscia）表示：「我們已經有一套計畫，但是我們會嚴密觀察他的情況，也會持續與他溝通，還得要視場上狀況來應變。」

大谷翔平則透露，得知自己要先發面對太空人時，他一點也不擔心，「我一直都想盡快回到投手丘，且當球隊的先發投手都受到傷勢困擾時，這個想法更加強烈，希望我能投完這個球季，不要再遇上任何麻煩或傷勢。」他說。

(中時電子報)

王品盃路跑！林佳龍：邊跑邊欣賞… 亞運》南韓職棒球星助陣搶金 中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。