MLB》睽違近3個月重返投手丘 大谷翔平：我一點都不擔心

2018年09月02日 11:59 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

天使隊「二刀流」大谷翔平將於台灣時間2日先發登板對決上個球季的世界大賽冠軍太空人，睽違近3個月重返大聯盟投手丘，不過他一點也不擔心，且希望自己此後可以順利度過這個球季。

6月7日大谷翔平先發面對皇家，他4局投球被擊出4安打，投出4次三振與3次四壞保送，失1分就退場。隨後就傳出右手肘尺側副韌帶2級拉傷的傷勢，大谷翔平接受治療後，於7月以打者身份重返球場，接近8月時開始投球練習。

在受傷之前，大谷翔平在他的大聯盟菜鳥球季繳出亮眼投球成績，9場出賽戰績4勝1敗、防禦率3.1，其中49.1局投出61次三振更令人驚艷。不僅如此，打擊部分本季目前也有15轟的數據，完美展現二刀流的身手。

大谷翔平即將重返大聯盟投手丘，據了解，他的投球數應會與模擬賽一樣控制在50球左右，天使總教頭索西亞（Mike Scioscia）表示：「我們已經有一套計畫，但是我們會嚴密觀察他的情況，也會持續與他溝通，還得要視場上狀況來應變。」

大谷翔平則透露，得知自己要先發面對太空人時，他一點也不擔心，「我一直都想盡快回到投手丘，且當球隊的先發投手都受到傷勢困擾時，這個想法更加強烈，希望我能投完這個球季，不要再遇上任何麻煩或傷勢。」他說。

(中時電子報)