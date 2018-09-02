暑運結束！旅客運量破6.5億人次 再刷新高

2018年09月02日 12:48 中時 林勁傑

大陸學子的暑假結束。中國鐵路總公司統計，今年7月1日至8月31日、為期62天暑運正式「收官」，全國鐵路旅客運送量突破6.5億人次，同比增長10.5%，再創鐵路暑運新高。

東網報導，暑運期間，學生、探親、旅遊、商務流等多重客流疊加，鐵路旅客發送量持續高位運行，全國鐵路旅客發送量突破6.55億人次，同比增加6224萬人次，增長10.5%；日均旅客發送量1056萬人次，同比增加100萬人次；單日旅客發送量超過1000萬人次的天數達50天。其中8月18日，全國鐵路旅客發送量達1208.5萬人次，刷新了鐵路暑運單日旅客發送量最高紀錄；廣深港高鐵、貴昆高鐵、成渝高鐵、南廣高鐵、津秦高鐵等17條高鐵線路刷新了開通運營以來的單日客流最高紀錄。

今年暑運，全國鐵路動車組客流增長迅猛，累計發送旅客3.93億人次，佔鐵路旅客發送量的60%，同比增加6273萬人次，增長19.0%。其中，京滬高鐵、京廣高鐵及哈大高鐵的日均旅客發送量分別為60.1萬人次、72萬人次及20.9萬人次。另外，首次服務暑運的復興號，全國鐵路日共開行513列的動車組列車，通達23個直轄市、省會城市和自治區首府。

此外，今年暑運落實客運提質計劃，合理安排旅客購票、候車、乘降、進出站流線，盡最大努力方便旅客出行；新增瀋陽站、天津站、南京站、青島站、烏魯木齊站等11個互聯網訂餐供餐站或特產預訂配送站；組織開行直通旅游專列200列，將賓館、酒吧、書吧、餐廳超市等服務元素融入列車旅途。

(中時 )