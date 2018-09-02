獨派團體攔柯P碰軟釘子 詹晉鑒籲：去找陳佩琪吧

台北市環保局再生家具開學季特賣會開跑 。 2日市長柯文哲主持拍賣，並仔細檢視商品。現場有特別回收世大運選手村的木床架，經木工師傅巧手修復後改製成實木床架，限量開放民眾選購。（王英豪攝）

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台北市環保局再生家具開學季特賣會開跑 。 2日市長柯文哲主持拍賣，並仔細檢視商品。現場有特別回收世大運選手村的木床架，經木工師傅巧手修復後改製成實木床架，限量開放民眾選購。（王英豪攝）

台北市長柯文哲近期接連被獨派人士攔路要求表態，議題從兩岸立場、東奧正名到世大運台灣旗等，柯從原先的冷處理，到後來動怒回擊「關我屁事」，文山區萬興里長詹晉鑒暗酸，過去和獨派稱兄道弟的人是柯，不是陳佩琪，後者沒有背叛後的心虛心態，能平常心面對獨派發問，呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」

有律師背景的詹晉鑒因參與民進黨「民主小草—參選村里長」計畫當選里長，先前柯市府曾積極邀他入府，不過對於柯近日對於獨派團體的態度，詹晉鑒則投書表示，獨派青年既非群體圍堵，也沒有和警察形成對峙型態，身上也沒有帶危險物品，一般政治人物遇到類似民眾陳情的情形還會少嗎？有必要這麼冷漠嗎？

詹晉鑒指出，如果柯文哲事前事後的態度一致的冷漠以對也就罷了，事後媒體聯訪時還向社會大眾「控訴」自己被脅迫，這樣的反應令人不解。

詹晉鑒指出，柯現在認為「九二共識是兩岸和平基礎」。既然如此，獨派何需再去「熱臉貼冷屁股」，受了一肚子氣，還可能無緣無故被帶去警局偵訊5小時。

詹晉鑒最後也呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」他指出，陳雖然是市長夫人，但她最了解柯文哲，也是少數能夠影響柯文哲的人。陳醫師不是政治人物也沒有政黨包袱。此外，過去和獨派稱兄道弟的人是柯文哲，不是陳佩琪，後者沒有背叛後的心虛心態，更能平常心的面對獨派的發問。

對於詹呼籲獨派人士去找陳佩琪，柯文哲2日受訪表示，這一定是失言了，現在再問詹，他一定改口了。

(中時 )

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