大陸拒收「洋垃圾」 英媒：英出口商損失5億英鎊

2018年09月02日 12:03 中時 楊家鑫

大陸針對歐美廢紙、廢塑膠等「洋垃圾」啟動禁令後，卻已有超過100萬噸「洋垃圾」輸台，引起社會關注此問題。英國《每日電訊報》此前報導稱，在大陸收緊對進口垃圾的限制後，英國將錯失總值高達5億英鎊的可回收紙張出口，而且還在向垃圾焚燒場和垃圾填埋場運送更多的垃圾。

大陸參考消息網引述英國《每日電訊報》報導指出，2016年，英國三分之二的未分類廢紙出口和90％的「舊瓦楞紙箱」最終進入了大陸，大大超過歐盟其他國家。

報導稱，由於大陸對進口未分類廢紙實施了全面禁令，據荷蘭合作銀行的一份研究報告稱，這將使英國的廢品處理公司和貿易商每年損失1.45億英鎊。與此同時，中方對瓦楞紙箱更嚴格的進口管理可能導致英國面臨1.7億至3.35億英鎊的損失。

報導指出，英國沒有足夠的廢品回收設施，而且也沒有能力消化所有過剩的資源。這些變化已導致英國市場出現大量廢品原料，並使得今年1月至5月未分類的廢紙價格下跌70％，舊瓦楞紙箱價格同期下跌30％。

報導稱，然而，對於英國國內紙板製造商來說，價格下跌可能是一大利好。儘管由於供過於求而導致原材料價格下降，但市場對包裝材料的強勁需求和生產能力受限已令全新紙產品的價格居高不下。

(中時 )