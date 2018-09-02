大陸拒收「洋垃圾」 英媒：英出口商損失5億英鎊

浙江杭州海關此前嚴查「洋垃圾」。（翻攝網路）

友善列印
中時

大陸針對歐美廢紙、廢塑膠等「洋垃圾」啟動禁令後，卻已有超過100萬噸「洋垃圾」輸台，引起社會關注此問題。英國《每日電訊報》此前報導稱，在大陸收緊對進口垃圾的限制後，英國將錯失總值高達5億英鎊的可回收紙張出口，而且還在向垃圾焚燒場和垃圾填埋場運送更多的垃圾。

大陸參考消息網引述英國《每日電訊報》報導指出，2016年，英國三分之二的未分類廢紙出口和90％的「舊瓦楞紙箱」最終進入了大陸，大大超過歐盟其他國家。

報導稱，由於大陸對進口未分類廢紙實施了全面禁令，據荷蘭合作銀行的一份研究報告稱，這將使英國的廢品處理公司和貿易商每年損失1.45億英鎊。與此同時，中方對瓦楞紙箱更嚴格的進口管理可能導致英國面臨1.7億至3.35億英鎊的損失。

報導指出，英國沒有足夠的廢品回收設施，而且也沒有能力消化所有過剩的資源。這些變化已導致英國市場出現大量廢品原料，並使得今年1月至5月未分類的廢紙價格下跌70％，舊瓦楞紙箱價格同期下跌30％。

報導稱，然而，對於英國國內紙板製造商來說，價格下跌可能是一大利好。儘管由於供過於求而導致原材料價格下降，但市場對包裝材料的強勁需求和生產能力受限已令全新紙產品的價格居高不下。

(中時 )

暑運結束！旅客運量破6.5億人次 … 陸個稅法拍板房地產稅接棒 傳年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。