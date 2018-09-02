揭幕！中非論壇聚焦投資下的3大隱患

中非合作論壇召開在即，非洲各國領袖陸續搭機抵達北京。圖為中非共和國總統圖瓦德拉下機後，接受獻花致意。(圖/新華社)

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中時電子報

明後兩日即將在北京舉行的中非合作論壇，自2000年起3年1度，今年即將邁入第7屆。本屆會議圍繞在中國對非洲國家的大舉投資，但是外界關注了在這個大前提下，卻隱藏了3大隱患，包括中國貸款可能造成的債務風險提高，以及中國在非洲當地開發時，破壞了生態環境，恐怕引發環保問題。還有非洲媒體認為，中國企業在非洲大多聘用中國工人，不用或者少用當地勞工，引發民怨。

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至今為止，中國方面已經向非洲國家提供了將近1420億美元的貸款。但根據《南華早報》(South China Morning Post)報導，中國仍計畫在會議上宣布，再向非洲國家提供數十億美元的援助和貸款。儘管目前債務風險上升，加上中國投資者認為投資回報可能低於預期，因此減少對非洲大陸的投資。

上屆會議中，中國國家主席習近平在2015年承諾向非洲提供600億美元和貸款，今年可能會再向他們提供更多融資。但是這項計畫卻被外界解讀為「債務陷阱外交」，遭受越來越多抨擊。但市場分析師認為，即使非洲政府有意識到可能承擔債務風險，他們仍然樂於推動更多有利的商業交易。

中非關係專家Seifudein Adem指出，「債務外交」不只是對非洲國家的挑戰，也是對債權國中國的一大挑戰，可能導致雙方關係緊張。沉重的債務負擔也會讓雙邊外交關係引發更多層面的複雜化。

《美國之音》(VOA)報導，非洲傳媒在北京峰會召開前夕，向主辦國提出加強保護非洲環境和聘請更多非洲工人的問題。喀麥隆記者在新聞發佈會中向中國提問說，中國在非洲投資的工程對當地環境造成危害，並且有很多中資公司只聘用中國工人，而不用當地勞工的問題。他呼籲中非合作應該更加嚴肅面對工程對當地生態系統的破壞，例如森林被砍伐，開發土地建造住宅等，應該採取適當措施，否則環境的損失將無可彌補。

中非合作論壇是中國今年舉辦的規模最大、外國領導人最多的外交會議，北京當地數日前即出動武警維安，可見中國當局相當重視這次會議。

目前非洲共有56個國家地區，本次參加中非合作論壇的共有53個非洲國家，比例相當高。此外，根據《美國之音》觀察，在東道主中國官方舉辦的新聞發布會中，參加的非洲傳媒數量也比以前增加了很多，可以雙方的合作越來越密切。

(中時電子報)

文章來源：Beijing set to pledge billions more for Africa despite concerns over Chinese lending

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