中台灣影視基地完工 李安《少年PI》造浪池成亮點

2018年09月02日 12:35 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷（左）視察位於霧峰的中台灣影視基地，也推動讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。（盧金足翻攝）

全台首座公辦民營專業片場「中台灣影視基地」完工，10月將點交營運團隊。（盧金足翻攝）

台中市府新聞局長卓冠廷（右五）表示，中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業片場，為全台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。（盧金足翻攝）

台中市政府編列7.8億元預算打造全台首座專業片場「中台灣影視基地」，工程已完工並進行驗收作業，預計年底點交給OT營運團隊中影八德股份有限公司，市府新聞局長卓冠廷期許中台灣影視基地創造在地產學合作契機，為全台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎，基地內還完整保留李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池，將吸引國內外影視劇組來台中拍片。

卓冠廷視察位於霧峰的中台灣影視基地，由市府住宅發展工程處長許由興及工程團隊導覽說明，新建工程已於7月中辦理工程報竣，配合整體工程推動程序進行驗收作業，預計9月底取得使用執照，10月底辦理正式驗收和點交。

「中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業片場！」卓冠廷期許未來整體工程順利點交營運後，中台灣影視基地創造在地產學合作契機，為全台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。

卓冠廷指出，市府針對影視發展做了許多努力，除2016年成立影視發展基金會，聘用業界專家進行協拍，全力協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具乃至於行政協調，市府都採單一窗口方式積極溝通，目標就是讓台中整個城市成為「影視界的攝影棚」。

台中市為扶植影視產業，從金獎大導演李安於2011年在台中市拍攝電影《少年PI的奇幻漂流》後，即積極規畫推動「中台灣電影推廣園區」計畫，計畫包括位於水湳經貿園區的「中台灣電影中心」及設在霧峰區的「中台灣影視基地」。

中台灣影視基地新建工程由新聞局編列7.8億元預算，基地內完整保留李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池、深水池，並設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚以及工作坊和支援服務辦公室等空間。

新聞局依據《促進民間參與公共建設法》，2017年成功招商，影視基地驗收點交完成後，將由具有專業片廠管理經驗的中影八德股份有限公司團隊營運，帶入專業技術、資源以及人力，吸引國內外影視劇組來台中拍片，並與周邊影視相關科系進行產學合作，培植在地專業人才，提供影視劇組更堅實的後盾。

此外，中台灣電影中心已順利爭取到文化部國家漫畫博物館的進駐，並於今年4月開工動土，未來將成為兼顧商業與藝術電影放映場域，提供市民朋友更多元觀影視野。

(中時 )