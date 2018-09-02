《翻爆旺美食》小錢吃大餐 超人氣餛飩推薦

2018年09月02日 12:12 中時電子報 綜合報導

◎內行才知道！無名餛飩 信義區平價美食

位於信義區忠孝東路五段巷內的無名小吃店，雖無明顯招牌，但內行人都知道店內主打手工現包餛飩，不僅皮薄餡多，更分為蝦子和豬絞肉2種口味，搭配Q彈有勁的特選麵條，一口吃下，大大滿足，店內也提供多元小菜，每份只要30元，堪稱信義區CP值最高的麵店之一！

◎食在好口碑！隱藏版美食 水餃店吃餛飩

位於土城區的「黃金水餃城」座落在土城區中央路一段的大馬路旁，是當地居民從小吃到大的老字號餐廳，但其實許多老饕來「黃金水餃城」，反而不點水餃，因為純手工的餛飩，才是這家餐廳的隱藏版美食！

◎饕嗑照過來！改良餛飩夠味 咕溜吞下肚

桃園美香飲食店40年代就開賣，一路從桃園大廟、東方戲院，賣到民權路店面，堅持純手工古早味，靠著三角湯圓、手工肉羹和獨門餛飩3樣小吃，熱賣超過1甲子，尤其獨家改良過的餛飩添入中藥配方，鹹香夠味、入口即化，老人小孩都能「咕溜」輕鬆吞下肚。

◎一吃就愛上！小麵担餛飩 祖傳Q彈秘方

位於台中市西屯區黎明路三段的小麵担，雖才開業近一個月，店內以肉羹系列最搶手，但是主角之一的餛飩料好又鮮甜，也深獲不少饕客喜愛；雖然賣的是傳統肉羹、餛飩麵等傳統美食，位於車水屋貨櫃市集內的小麵担，店裝潢可是走年輕路線，讓人吃飯時更感輕鬆。

◎好吃的竅門！幸福麵館 甩打揉捏好絕活

在台南學甲開設幸福麵館的趙慈櫻，有一手好絕活，包的餛飩、水餃口味獨特，用料實在，讓人一吃難忘，雖然開店時間才1年多，但已經累積不少死忠客戶

◎比肉餡更香！美味素餛飩麵 吃完還想吃

每逢農曆初一、十五，佳佳素食館內總是人山人海，客人期待這一刻到來，就是為了想吃館內的素食餛飩麵，特製的餛飩加麵配上慢火熬煮的蔬菜湯，呈現餐桌上就是秀色可餐的素餛飩麵，客人吃上一碗不僅有飽足感，對其美味更是回味無窮。

(中時電子報)