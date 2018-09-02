文旦怎麼挑？ 農委會：油胞細緻、沉重、短三角

民眾挑選文旦柚。（黃世麒攝）

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游昇俯、
文旦是中秋佳節的應景水果，各產區文旦已開始採收上市，為推廣台灣優質文旦柚，農委會2日在台北市希望廣場舉辦「台灣幸福柚」上市文旦行銷推廣活動，吸引不少民眾前來選購。（黃世麒攝）
農委會主委林聰賢推廣台灣優質文旦柚。（黃世麒攝）
林聰賢大啖文旦柚。（黃世麒攝）
挑選好吃的文旦柚，首選表皮油胞細緻，形狀勻稱短三角形，且手感沉重者為佳。（游昇俯攝）

一根湯匙就能剝好柚子！農委會今（2）日與全國文旦柚主要產區業者一同推廣行銷，農委會主委林聰賢還親自示範剝柚。文旦柚除了可以對切，挖出果肉食用，或是像柳丁八分切開，甚至不用刀，一根湯匙就能慢慢刮出完整的柚子肉。農委會並教民眾挑選好吃的文旦柚，首選油胞細緻，呈黃綠色澤，形狀勻稱短三角形，且手感沉重者為佳。

中秋佳節將至，農委會今日與文旦柚主要產區業者，包括台南麻豆、花蓮瑞穗、新北八里、雲林斗六、苗栗西湖及宜蘭冬山等地農會，齊集台北希望廣場，一同推廣展售。

林聰賢表示，今年南部暴雨，但文旦的產量、品質皆不受影響，產量增加10至15%，且甜度平均都有10度以上，中秋節魚肉吃多了，吃柚子解油膩最好。

農糧署長胡忠一也表示，今年柚子產量8萬6千多噸，比去年7萬8千噸多了一成，其中除了有2000噸作為加工使用，今年預計外銷2500噸，目前已出貨近1900噸，還有兩周時間，對外銷達標很有信心。

(中時 )

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