林強加入花博團隊 為后里園區打造自然曲風

2018年09月02日 12:40 中時 盧金足

台中花博后里森林園區「發現館」，讓遊客感受與生態融為一體的風格。（盧金足翻攝）

以綠能建材為主的台中花博后里森林園區「發現館」，不只在視覺驚艷，台中市政府更邀請到金曲、金馬獎得主林強為「發現館」創作音樂；強調「音樂是無形的表達者」的林強，將運用旋律串起年輕人的創意、遊客的聽覺感受，一起走進林強以音樂詮釋台中花博的空間故事。

花博后里森林園區「發現館」，保留現地大樹、通透的特性，戶外綠意、空氣與水氣穿梭館內外，讓遊客感受與生態融為一體的風格。

市府力邀金曲、金馬獎得主林強擔任發現館音樂創作者；花博強調生產、生態與生活的平衡，其中，后里森林園區為自然生態的代表展區，帶領遊客遊歷台中「母親之河」大甲溪低海拔至高海拔，看見0至3886公尺所孕育的一切生命奇蹟，林強以生態理念的音樂備受期待。

其中，包括大甲溪出海口高美濕地、低海拔的農村環境、中高海拔的山脈林相與溪流，感受台灣生態的多元，林強的音樂為展場錦上添花，帶來更多「樂」來「樂」天然的感受。

市府表示，林強發現館分為里山石虎、生態廊道、海河交界等8個空間，每個空間分別由不同年輕人創作，展現各自特色，作曲過程中透過與年輕創作者交流，找出他們的創作精神，融入曲子當中，以展現各展區的核心精神。

「音樂只是氛圍營造！」市府指出，林強認為音樂是配角，襯托每個展區的創作理念，林強親自了解館內設計規畫，其中有一區自然特色較為夢幻，當踏入展區時，可感受現實與虛幻交界，讓人似乎存在於現實，卻又抽離現實。

此時，音樂就要協助營造現實與夢境並存的狀態，傳遞創作者想表達的氛圍，讓觀眾隨著樂音融入場館的建築特色與創作理念。

林強分享作曲的靈感，生活是最基本的創作養分，因為他出生於農家，深知自然環境的樂音，希望運用自身的經歷與價值，融合創作者理念，並挹注年輕人創意，期盼讓參觀花博發現館的遊客，不僅看見花卉之美，愛護生態、珍惜生命。

花博發現館建築區分為8個空間，參觀民眾依循海拔的情境轉換，仿若觀賞一部電影的起承轉合，提供觀眾全感體驗空間，因此音樂也是其中重要的感官元素，透過台灣流行音樂傳奇人物，更是侯孝賢、趙德胤等藝術電影音樂幕後大師的林強，傳遞場館的自然生態理念。

(中時 )