新北雲林聯手推銷斗六文旦 朱立倫3分鐘狂賣千箱

雲林縣與新北市一起聯手推銷斗六文旦。（葉書宏攝）

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雲林縣與新北市一起聯手推銷斗六文旦。（葉書宏攝）
國民黨雲林縣長候選人張麗善、斗六市長謝淑亞等人今（2日）上午帶領斗六文旦農北上新北市板橋農會活力超市前廣場，與新北市長朱立倫一起拍賣文旦。（葉書宏攝）
國民黨雲林縣長候選人張麗善、斗六市長謝淑亞等人今（2日）上午帶領斗六文旦農北上新北市板橋農會活力超市前廣場，與新北市長朱立倫一起拍賣文旦。（葉書宏攝）
長期推廣文旦產業的雲林縣議員王又民表示，斗六文旦品質全球第一。（葉書宏翻攝）

國民黨雲林縣長候選人張麗善、斗六市長謝淑亞等人今（2日）上午帶領斗六文旦農北上新北市板橋農會活力超市前廣場，與新北市長朱立倫、新北市果菜運銷股份有限公司董事長廖榮清一起拍賣文旦，朱立倫魅力不減，3分鐘狂賣破千箱，朱立倫強調，「用行動支持在地好水果！」

拍賣會還沒開始前即湧入不少民眾，現場展示斗六文旦，更有農民們親自解說文旦特色，另外，還有提供民眾免費試吃，不少民眾吃完之後都豎起大拇指「好吃！」另外，朱立倫抵達後與張麗善等一起拍賣文旦，獲得雲林同鄉會、農會大力支持，3分鐘狂賣破千箱。

朱立倫表示，張麗善是未來的縣長，對農民最關心，斗六文旦台灣最出名，鼓勵民眾用行動支持雲林農民用心生產的文旦；新北市也有八里文旦日前拍賣，獲得不少阿公阿嬤喜愛，希望斗六文旦可以在新北市熱銷。

另外，長期推廣文旦產業的雲林縣議員王又民表示，斗六文旦品質全球第一，歡迎民眾踴躍購買，每一顆文旦都包含著農民的愛心、細心及耐心，才能栽種出世界第一等的文旦。

(中時 )

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