寶寶夜哭睡不好 新手爸買FM2求好眠

警方在鄧姓男子身上查獲毒品。（照片由警方提供）

友善列印
中時
鄧男交出口袋內的2顆FM2小藥丸。（照片由警方提供）

台中市28歲鄧姓男子日前就因開車違停遭警盤查，被查獲1．18公克2級毒品安非他命1小包及2顆3級毒品FM2，有毒品前科的鄧男向警供稱，未滿月的兒子讓他最近都睡不好，剛買FM2都還不知效果如何就遭警方查獲，經採尿警訊後依違反毒品防制條例函請偵辦。

東區分駐所所長林愷庭表示，當天巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉8月20日巡經超商取締違停車輛時，察覺鄧姓駕駛面對再平常不過的違規盤查，神色竟極為慌張，又發現渠有毒品前科，讓員警有所警覺，懷疑鄧男藏有違禁品。

鄧姓男子對於自己藏放處胸有成竹，大方同意警方查看車內，眼見即將安全過關之際，下一秒見員警掀起駕駛座下方腳踏墊，赫然發現一團衛生紙異常突兀，打開一看竟然是2級毒品安非他命，始料未及的結果讓鄧男也愣住，其見大勢已去，主動交出口袋內的2顆FM2小藥丸。

警方看到許久未見俗稱約會強暴丸的FM2也是一愣，鄧姓男子向員警供稱，自己改不了賭博及吸毒惡習欠下巨額債務，最近因為寶寶夜哭讓他都睡不好，才想買兩顆FM2試用，看能不能換得一夜好眠，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲了。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

動力飛行傘墜溪 1人溺水不治 超速撞死基隆里長 肇事賓士駕駛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。