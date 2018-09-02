寶寶夜哭睡不好 新手爸買FM2求好眠

2018年09月02日 12:37 中時 張妍溱

鄧男交出口袋內的2顆FM2小藥丸。（照片由警方提供）

台中市28歲鄧姓男子日前就因開車違停遭警盤查，被查獲1．18公克2級毒品安非他命1小包及2顆3級毒品FM2，有毒品前科的鄧男向警供稱，未滿月的兒子讓他最近都睡不好，剛買FM2都還不知效果如何就遭警方查獲，經採尿警訊後依違反毒品防制條例函請偵辦。

東區分駐所所長林愷庭表示，當天巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉8月20日巡經超商取締違停車輛時，察覺鄧姓駕駛面對再平常不過的違規盤查，神色竟極為慌張，又發現渠有毒品前科，讓員警有所警覺，懷疑鄧男藏有違禁品。

鄧姓男子對於自己藏放處胸有成竹，大方同意警方查看車內，眼見即將安全過關之際，下一秒見員警掀起駕駛座下方腳踏墊，赫然發現一團衛生紙異常突兀，打開一看竟然是2級毒品安非他命，始料未及的結果讓鄧男也愣住，其見大勢已去，主動交出口袋內的2顆FM2小藥丸。

警方看到許久未見俗稱約會強暴丸的FM2也是一愣，鄧姓男子向員警供稱，自己改不了賭博及吸毒惡習欠下巨額債務，最近因為寶寶夜哭讓他都睡不好，才想買兩顆FM2試用，看能不能換得一夜好眠，沒想到都還不知效果如何就被警方查獲了。

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(中時 )