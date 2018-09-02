亞運》南韓職棒球星助陣搶金 中職球星別納涼

南韓職棒球星支援亞運順利奪下金牌3連霸。(報系資料照)

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中時電子報
／特稿

南韓棒球隊順利在雅加達亞運棒球賽完成金牌3連霸，再次展現南韓棒球水平，很多人以為現役好手參賽為了解除兵役問題，卻忽略多位球星為了國家與棒球榮譽，還有拿出具體行動照顧棒壇後輩的情操，南韓棒球進展迅速不是沒有原因。

本屆亞運棒球賽南韓派出24名球員，有9人需要服義務役，這些球員爭取戰績顯得很重要。但是身價高的球星梁炫種、金賢洙、黃載鈞、孫兒葉等，過去已在亞運做出貢獻，根本與兵役無關。

光是梁玹種已經第3次參加亞運、金賢洙從2008年北京奧運、3次亞軍、經典賽與12強賽等，10年來的國際大賽樣樣都來，他們已有兵役的豁免權，可是他們為何還要打亞運？

答案值得國內所謂「中職球星」參考，根據日本媒體報導，這些身價高、知名度大的球星願意參戰亞運，有個很大的原因是「想要幫忙年輕球員爭取權益」，也就是他們要帶領年輕球員衝戰績，拿到免役資格。

目前金賢洙的身價是4年3億4000萬元、梁玹種年薪6400萬元；他們高出國內職棒球星不知多少倍？中華隊教練許順益表示，國內職棒水準大家心裡有數，看薪水就知道，這是很現實的。

國內職棒球團把「現實」用在不將亞運列入第1級賽事，回頭看看南韓職棒如何支援亞運，多讓有實力球星打國際大賽，就像「魚幫水、水幫魚」，可以炒作球星、提振風氣，爭取更多人支持職棒，把餅做大。

南韓職棒持續支援國際大賽，反而讓職棒環境愈來愈好，規模、隊數、球迷益加成長，反而中職自我設限，結果如何國人都知道，未來台灣職棒應多支持國際大賽！

(中時電子報)

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