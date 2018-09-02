準確率達8成 研究指豬可辨別人的臉部

2018年09月02日 12:49 旺報 林永富

還在罵人豬頭豬腦是笨的代名詞嗎？研究顯示，豬可不笨，可以辨識人臉和後腦，而且準確率高達8成。

據《每日郵報》報導，豬通過可以將人臉關鍵性的特徵，如嘴巴和鼻子作為線索，識別出對著它的是人臉還是後腦勺。在視覺任務中，這些動物能夠以高達80%的準確率，識別出他們是在看別人的臉還是他們的後腦勺。科學家稱，他們的論文表明，豬的視覺記憶和智力要比以前的研究所顯示的更好。

奧地利維也納的梅瑟利研究所的研究人員進行了兩項研究，其中第一項是對兩組豬進行訓練，讓它們通過電腦螢幕上的照片辨別10個人的面部和後腦勺。

根據被分配到的組別，如果它們選擇面部或後腦勺的照片，它們將獲得食物獎勵。事實證明，這些豬有非常好的學習能力，並能選擇出正確的圖像，其處理任務的能力遠遠超過以往的研究結果。隨後，研究人員向這兩組豬展示了16張新的面部圖片和16張新的後腦勺照片。然後給他們看修改過的照片，以確保他們不只是簡單地記住每張照片的具體細節。

豬們熟練地完成了這項任務，水準也沒有下降，這表明它們使用的是頭的前後視圖的普遍概念。這種視覺概念是在訓練過程中形成的，這意味著豬沒有只是簡單地把圖片記下來。在最後的測試中，研究人員對某些面部圖片進行翻轉，並且改變了某些圖片面部特徵，以進一步確定它們是通過什麼辨別不同的。

該項研究的合作者路德維格•胡伯博士（Dr Ludwig Huber」說，在這項總共包含80項任務的測試中，對辨別面部的那組來說更加困難，因為與人的後腦勺相比，他們用來選擇出正確面孔的特徵，比如眼睛和嘴巴，在扭曲變形時是很難確認的。相對而言，確定後腦勺的這一組在做出正確選擇和識別訓練過的圖像方面做得更好。

除了最後的系列測試，受測試的豬在超過80%的測試組中做出了正確的第一選擇。相比之下，辨別面部組的結果差一些，只有50%的豬選擇了正確的照片。

胡伯博士說，這些發現表明，刺激不同的感官，尤其是視覺，可以構成一種豐富的認知。

(旺報 )