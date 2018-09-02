亞運》17金19銀31銅作收 國光獎金3.777億元

中華男子龍舟隊在本屆亞運大出風頭，總計拿下2金1銀，獲得了1.2億元國光獎金。(中華奧會提供／資料照)

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中時電子報
／雅加達報導

2018年雅加達-巨港亞運2日畫下句點，中華隊此次繳出17金、19銀、31銅，歷來第二好的成績，僅次於1998年曼谷的19金，預計選手和教練可獲得3.777億元國光獎金，光是龍舟隊就進帳1.2億元獎金，可說是最大贏家。

依據國光獎章規定，金牌選手可獲得300萬元獎金，銀牌可獲得150萬元獎金，銅牌可獲得90萬元獎金，田徑、游泳和體操等三項前3名選手獎金增加一半。此次輕艇代表隊是最大贏家，光是龍舟隊就拿到2金1銀，女子激流標竿1銀1銅，合計獲得1億2240萬元獎金。

團體項目壘球、棒球、男排和女子卡巴迪都有獎牌進帳，奪得銀牌的壘球隊2550萬元獎金，棒球隊2160萬元獎金，男排隊1260萬元獎金，卡巴迪1080萬元獎金。

個人項目則以摘下2金1銀1銅的射箭隊最佳，共計獲得2240萬元獎金；橋藝隊1金2銀1銅，獲得1740萬元獎金；羽球隊1金1銀2銅，獲得1530萬元獎金；保齡球隊1銀2銅，獲得1530萬元獎金；射擊隊與體操隊同樣貢獻2金1銀1銅，射擊隊獲得1290萬元獎金，體操隊獲得1260萬元獎金。

此次獲獎的男子選手有142人，女子選手88人，選手獲得的國光獎金是3億5880萬元，教練獲得的國光獎金是1890萬元。

(中時電子報)

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