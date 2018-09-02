稱淹水完災區民調會升 洪耀福說出民進黨冷血邏輯？

2018年09月02日 12:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

南台灣日前因豪雨造成嚴重水災，外界都關注向來是民進黨會不會因為這次水災影響選情。民進黨秘書長洪耀福日前說，以過去經驗為例，「淹水完做民調，災區民調都會上升」。對此，前國民黨立委孫大千說洪耀福說出了民進黨的「冷血邏輯」，「原來，民進黨是吃定了災區的人民」。

民進黨秘書長洪耀福日前指出，以過去經驗為例，「淹水完做民調，災區民調都會上升」，他說北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，「覺得災情對選情有影響這是台北觀點」。洪耀福認為，災民會知道政府會用心救災，跟外圍民眾的感覺是不一樣；災情對選情有影響這是台北觀點，他說這次救災速度坦白講非常快，國民黨攻擊不會有效果。

對此，孫大千在臉書提及因為「淹水完做民調，災區民調都會上升」，所以蔡英文可大剌剌搭乘雲豹甲車進入災區；所以賴清德可以不耐煩的回應，「像這麼大的雨勢，台灣下在哪個城市不會淹水？」；所以陳建仁副總統可以老神在在的，放著南部許多地區仍有泡在水中而不顧，自己舉家去金門玩好玩滿三天；所以蘇嘉全院長可以坐視災區淹水未退，以國會外交為名，攜伴爽遊日本；所以徐國勇部長可以傲慢囂張的辯護，「沒有藥物可以讓人永遠不感冒的」，甚至睜著眼說瞎話，表示「農損沒有想像中龐大」。

孫大千說若不想被民進黨一直「吃人夠夠」，不想讓民進黨亡繼續「軟土深掘」，「請在年底選舉時，用你手中的選票告訴民進黨，他們這次真的看錯了！」

(中時電子報)