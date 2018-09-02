MLB》陳偉殷今年還有機會單季10勝嗎？

2018年09月02日 12:50 中時電子報 廖德修 ／特稿 ／特稿

陳偉殷今年的表現有點像倒吃甘蔗般漸入佳境，4月底歸隊後投得跌跌撞撞，上半季2勝7敗、自責分率5.75，表現不甚理想。明星賽後卻拿下4勝2敗、自責分率僅2.76，尤其8月起迄今3勝1敗、自責分率1,44，似乎已完全進入自己的投球節奏。目前他已拿下6勝，今年還有機會戰單季10勝嗎？從賽程來看似乎比較不利。

馬林魚接下來還有26場比賽，其中有16場是客場作戰，主場僅10場。若按投1休4的節奏，陳偉殷大約還有5次先發機會，其中主場最多2場。而陳偉殷今年主場戰績5勝3敗、自責分率僅1.65；客場1勝6敗、自責分率9.35，簡直判若兩人，想爭取單季10勝殊屬不易。

至於為何會造成這種主客場表現差異過大的現象？部分原因是陳偉殷屬於「飛球型投手」，適合在不容易擊出全壘打的馬林魚球場投球。像今天藍鳥隊打者有6個滾地球出局數、11個飛球出局數；且陳偉殷今年在主場僅被擊出5支全壘打，客場卻挨了12轟之多，數字會說話，應可解釋這個現象。

此外，馬林魚在國家聯盟東區敬陪末座，球團有可能會增加年輕新秀上場的機會，藉此磨鍊球技，陳偉殷出賽頻率或許將因而降低，想拿10勝恐怕更困難。不過這也無妨，只要保持目前的表現，把良好的狀況帶進明年球季，對他自己、對球團都是好事。

(中時電子報)