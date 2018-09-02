MLB》陳偉殷今年還有機會單季10勝嗎？

馬林魚左投陳偉殷後半球季狀況回穩。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
／特稿

陳偉殷今年的表現有點像倒吃甘蔗般漸入佳境，4月底歸隊後投得跌跌撞撞，上半季2勝7敗、自責分率5.75，表現不甚理想。明星賽後卻拿下4勝2敗、自責分率僅2.76，尤其8月起迄今3勝1敗、自責分率1,44，似乎已完全進入自己的投球節奏。目前他已拿下6勝，今年還有機會戰單季10勝嗎？從賽程來看似乎比較不利。

馬林魚接下來還有26場比賽，其中有16場是客場作戰，主場僅10場。若按投1休4的節奏，陳偉殷大約還有5次先發機會，其中主場最多2場。而陳偉殷今年主場戰績5勝3敗、自責分率僅1.65；客場1勝6敗、自責分率9.35，簡直判若兩人，想爭取單季10勝殊屬不易。

至於為何會造成這種主客場表現差異過大的現象？部分原因是陳偉殷屬於「飛球型投手」，適合在不容易擊出全壘打的馬林魚球場投球。像今天藍鳥隊打者有6個滾地球出局數、11個飛球出局數；且陳偉殷今年在主場僅被擊出5支全壘打，客場卻挨了12轟之多，數字會說話，應可解釋這個現象。

此外，馬林魚在國家聯盟東區敬陪末座，球團有可能會增加年輕新秀上場的機會，藉此磨鍊球技，陳偉殷出賽頻率或許將因而降低，想拿10勝恐怕更困難。不過這也無妨，只要保持目前的表現，把良好的狀況帶進明年球季，對他自己、對球團都是好事。

(中時電子報)

亞運》17金19銀31銅作收 國光獎… 前行政院發言人孫立群11月接掌奧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。