陸太空發展不甘居第三 令美方不安

2018年09月02日 13:10 旺報 呂佳蓉

據俄國媒體報導，中國航太科技集團有限公司8月25日宣佈，大陸當天使用一枚長征三號乙運載火箭成功發射了兩顆北斗導航衛星，使陸方自研的這種全球導航系統的衛星總數達到了36顆。

據俄羅斯《勞動報》網站8月26日報導指出，大陸對太空領先地位的積極爭奪迫使美國等太空強國感到不安。儘管陸方每年對太空項目的60億美元投入與美國的400億美元相差甚遠，但大陸發射的衛星數量卻與美國不相上下。此外，陸方還打算成為繼美國之後第二個實現載人登月的國家。

報導指出，大陸已與美國的全球定位衛星系統（GPS）和俄羅斯的「格洛納」”全球導航衛星系統展開激烈競爭。北斗系統今年將開始向「一帶一路」倡議的沿線國家和地區提供基本導航服務。兩年之後，北斗將向全球提供導航服務。

報導稱，在與美國競爭的同時，北京努力發展與俄羅斯在太空領域的合作。雙方正在進行有關建立聯合軌道空間站的談判；俄羅斯也希望與大陸共同研製超重型火箭。

報導認為，大陸尋求與莫斯科合作的原因也包括美國的制裁，因為大陸在太空領域，尤其是太空發射方面受到了很大限制。美方知道大陸前景巨大，因此全力阻撓大陸在該領域發展。事實上，陸方也確實在變成美國在太空開發領域的強大競爭對手，在許多方面也正在趕超俄羅斯。

報導指出，大陸對於太空開發計畫的樂觀情緒與上世紀60年代初的蘇聯人有些相似，陸方的計畫極其宏偉，包括建造軌道空間站、發射探測器研究火星和月球並派太空人造訪月球。報導也指出，這些不僅僅是口號，早在2010年，陸方就披露了載人登月計畫，還計畫於2025年在月球建造天文觀測台。近年來也多次表示將派人前往火星。大陸正圍繞這些目標對太空人進行著認真的培訓。

(旺報 )