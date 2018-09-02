加油趁早！汽柴油漲0.4元、0.5元 創3個月新高

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受美國原油庫存水位續降、美元對國際主要貨幣匯價續貶及美伊關係緊繃等因素影響，國際原油價格向上墊高，中油宣布調漲各式汽、柴油價格每公升0.4元及0.5元；其中，主要用油品項95無鉛汽油牌價將達30.7元，創3個月新高。民眾得把握時間，趁早先行加油。

調整後，中油周一（3日）凌晨0時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價31元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比分別調漲0.4元、0.5元。

美國原油庫存下滑，加上對伊朗制裁擔憂，紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月30日收盤上漲1.1％，重回每桶70美元價位，達70.25美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲0.8％，成為每桶77.77美元。

國際能源署（IEA）認為，國際油市至年底將會逐漸收緊，因石油市場的需求強勁，而一些產油國的供應則存在不確定性，包括委內瑞拉的產油持續下滑，及中東一些國家的石油生產極易受到干擾等。

IEA此前表示，一旦美國對伊朗原油進行制裁，國際油市的供應將會面臨挑戰，但貿易戰的升溫也可能打擊石油市場的需求。

(工商 )

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